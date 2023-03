Lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) với sự dẫn dắt của Jimmy Kimmel. Năm nay thảm đỏ được thay thế bằng thảm satin và một đội an ninh đặc biệt được thiết lập để tránh xảy ra sự cố Will Smith tát MC Chris Rock trên sân khấu trực tiếp như năm ngoái.

Everything Everywhere All at Once dẫn đầu với 11 đề cử, trong đó có Phim hay nhất. Có hai ngôi sao gốc Việt được đề cử năm nay là Quan Kế Huy và Hồng Châu. 23 hạng mục lần lượt được công bố.

Jamie Lee Curtis trên bục nhận giải.

Ở hạng mục đầu tiên được công bố, Phim hoạt hình hay nhất thuộc về Guillermo del Toro's Pinocchio. Tác phẩm này không gây bất ngờ khi được xướng tên bởi trước đó đã giành giải Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng quan trọng khác.

Trong khi đó, Jamie Lee Curtis mang về tượng vàng Oscar đầu tiên cho phim Everything Everywhere All at Once ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây là lần đầu tiên Jamie Lee Curtis giành tượng vàng Oscar trong sự nghiệp. Trên bục nhận giải, nữ diễn viên 65 tuổi gửi lời cảm ơn tới chồng mình cũng như những khán giả luôn ủng hộ cho dòng phim bà theo đuổi.

Như vậy nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu cùng ứng viên nặng ký tại hạng mục này là Angela Bassett (phim Black Panther: Wakanda Forever) đã không có cơ hội chạm tay vào tượng vàng.

Hồng Châu được PEOPLE cho vào danh sách Những ngôi sao mặc đẹp nhất Oscar 2023 nhờ bộ váy hồng tuyệt đẹp của Prada.

Tuy Hồng Châu thất bại ở hạng mục Nữ diễn viên phụ nhưng bù lại nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy lại được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đây là chiến thắng đã được báo trước bởi trước đó anh đã thắng ở hầu hết các giải thưởng tiền Oscar nhờ vai diễn xuất sắc trong phim Everything Everywhere All at Once. Nam diễn viên đã không ngăn được dòng nước mắt khi cầm tượng vàng trên tay.

Quan Kế Huy là diễn viên gốc Việt đầu tiên thắng Oscar.

Ôm chặt tượng vàng trên tay, nam diễn viên 52 tuổi khóc rồi hô to tên người mẹ 84 tuổi của mình đang ngồi ở nhà xem tivi và chứng kiến khoảnh khắc con trai nhận giải Oscar. "Mẹ! con vừa thắng Oscar rồi.... Họ nói những chuyện này chỉ xảy ra trên phim thôi nên con không thể tin là nó xảy đến với mình. Đây thực sự là giấc mơ Mỹ", anh nói.

Quan Kế Huy trong phim 'Everything Everywhere All at Once'

Hạng mục Quay phim xuất sắc nhất, phim All Quiet on the Western Front vượt mặt Elvis và Tár để giành chiến thắng. Bộ phim này sau đó còn thắng thêm giải Thiết kế sản xuất và Nhạc phim gốc xuất sắc nhất.

The Whale tuy thất bại ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng giành tượng vàng cho Trang điểm và làm tóc tốt nhất.

Trong khi đó, Black Panther: Wakanda Forever vượt qua cả Babylon, Elvis và Everything Everywhere All at Once để nhận giải Thiết kế phục trang xuất sắc nhất.

Danh sách đề cử Oscar 2023

Phim hay nhất

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of WaterThe Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Nam diễn viên xuất sắc nhất

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

To Leslie

Michelle Williams (The Fabelmans)

Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Quan Kế Huy (Everything Everywhere All at Once)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hồng Châu (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Phim hoạt hình hay nhất

Guillermo del Toro's Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Đạo diễn xuất sắc nhất

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Daniel Kwan & Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Kịch bản chuyển thể hay nhất

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Kịch bản gốc hay nhất

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Quay phim xuất sắc nhất

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

Biên tập phim xuất sắc nhất

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Ca khúc gốc hay nhất

"Applause" - Tell It Like a Woman

"Hold My Hand" - Top Gun: Maverick

"Lift Me Up" - Black Panther: Wakanda Forever

"Naatu Naatu" - RRR

"This Is a Life" - Everything Everywhere All at Once

Kỹ xảo tốt nhất

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Âm thanh tốt nhất

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Trang điểm & làm tóc tốt nhất

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Phim tài liệu hay nhất

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Phim quốc tế hay nhất

All Quiet on the Western Front (Đức)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bỉ)

EO (Ba Lan)

The Quiet Girl (Ai-len)