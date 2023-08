Bà Elena Zhukova và ông Rupert Murdoch. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, ông Murdoch và bà Elena đang cùng nhau du ngoạn Địa Trung Hải trên chiếc siêu du thuyền huyền thoại Christina O mà ông thuê. Hôm qua (14/8), họ có mặt ở bờ biển Corfu. Dù đã quen biết nhau nhiều năm song quan hệ tình cảm của họ mới ở giai đoạn đầu.

Bà Zhukova là mẹ của Dasha Zhukova, người đẹp Nga nổi tiếng nhờ cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với nhà tài phiệt Nga, cựu chủ sở hữu của Chelsea FC Roman Abramovich. Dasha và vợ thứ ba của ông Murdoch là bạn tốt của nhau ở New York và có vẻ như đây là mối liên hệ. "Họ gặp nhau qua Đặng Văn Địch và Dasha", Daily Mail viết.

Bà Zhukova là nhà sinh vật học phân tử và là chuyên gia về bệnh tiểu đường. Bà đã ly hôn 2 lần và sống ở Mỹ trong hơn 3 thập niên sau khi rời Nga cùng con gái vào năm 1991. Trước khi nghỉ hưu, bà làm việc cho một đơn vị nghiên cứu y tế ở Đại học California. Các nguồn tin cho hay, bà dành nhiều thời gian cho các cháu.

Tỷ phú Rupert Murdoch đã kết hôn 4 lần và có 6 con. Ông và bà Đặng Văn Địch ly hôn vào năm 2013, đầu năm nay ông đã hủy hôn ước với bà Ann Lesley Smith vì cho rằng bà hâm mộ người dẫn chương trình Tucker Carlson. Hồi tháng 4, hãng Fox bất ngờ sa thải Carlson mà không nêu lý do gì.

Theo RT, ngoài Fox News được thành lập vào năm 1996, đế chế truyền thông của ông Murdoch còn có cả Sky News, The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun, The Times và nhà xuất bản Harper Collins.

Hiện, đại diện của ông Rupert Murdoch chưa bình luận gì về thông tin mà Daily Mail đưa.