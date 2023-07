Tờ The Paper hôm nay (18/7) dẫn lời ông Cảnh Sảng phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 17/7 (giờ New York) nói rằng, các biện pháp quân sự hiện nay được hai phía Nga và Ukraine sử dụng sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng.

Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Sina

“Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, tính khốc liệt, sự nguy hiểm và tính khó lường của chiến sự ngày càng gia tăng. Theo tôi, cuộc xung đột này một lần nữa chứng minh việc kích động các bên đối đầu và mở rộng các liên minh quân sự sẽ chỉ mang lại sự hỗn loạn và bất ổn cho châu Âu, cũng như toàn thế giới”, ông Cảnh nói trong cuộc họp.

“Do vậy, cộng đồng quốc tế cần phải hợp tác để ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát và thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Đồng thời, việc duy trì một khái niệm an ninh chung toàn diện, hợp tác bền vững, cũng như thúc đẩy việc xây dựng cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững, chính là chìa khóa để chúng ta giải quyết cuộc xung đột này”, ông Cảnh nói thêm.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Phó Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố việc các quốc gia phương Tây chuyển giao bom chùm cho Ukraine một cách vô trách nhiệm sẽ có thể dẫn đến nhiều vấn đề nhân đạo. Theo ông Cảnh, các bên “cần có thái độ thận trọng và kiềm chế trong việc chuyển giao vũ khí cấm cho các phe tham gia xung đột”.

Kiev tuyên bố hạ nhiều tên lửa Kalibr ở Odessa

Truyền thông Ukraine dẫn lời các quan chức quân sự ở thành phố Odessa cho hay, quân đội Nga đêm 17/7 đã thực hiện một cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào nơi đây.

“Thành phố Odessa đã bị quân Nga tấn công trong đêm bằng sáu quả tên lửa Kalibr phóng từ các tàu hoạt động trên Biển Đen. Dù các lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ tất cả những tên lửa đó, nhưng một số cơ sở hạ tầng nằm trong bến cảng và nhà dân gần đó vẫn bị hư hại do mảnh vỡ tên lửa”, tờ Ukrinform dẫn bài đăng được phát ngôn viên của cơ quan quân sự Odessa, ông Serhiy Bratchuk viết trên Telegram.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh tuyên bố các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 6 tên lửa Kalibr của ông Bratchuk.

