Yevhen Hnatok (22 tuổi) là một trong số các kỹ sư Ukraine làm việc trong lĩnh vực phát triển UGV. Hnatok cho biết đã cung cấp vài chục UGV cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Hnatok tiết lộ với Reuters rằng, trong một lần gần đây, cỗ máy nhỏ màu xanh lá buộc quả mìn phía sau đã di chuyển qua bãi cỏ dài mà hầu như không bị ai phát hiện.

Phương tiện mặt đất không người lái (UGV) của kỹ sư Yevhen Hnatok. Ảnh: Reuters

"Khi họ nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa họ không còn thời gian để cầu nguyện", Hnatok đề cập tới khả năng chiến đấu của UGV do mình chế tạo.

Khi ngày càng nhiều công nghệ đang trong giai đoạn thử nghiệm được đưa ra tiền tuyến, những kỹ sư quy mô nhỏ như Hnatok hy vọng UGV với khả năng mang theo vũ khí và chất nổ, hoặc làm nhiệm vụ trinh sát, có thể thay đổi tình hình chiến sự.

Thực tế, Nga cũng đã đầu tư vào UGV như phát triển robot chiến đấu, buộc Ukraine phải ngăn chặn như cách họ đã làm để đối phó với dàn máy bay không người lái (UAV) Nga. Những video ghi lại cách Nga triển khai những chiếc xe tăng cũ chứa đầy chất nổ được điều khiển từ xa, và tấn công các vị trí ở Ukraine đã lan truyền trên mạng.

Những cỗ máy của Hnatok có kích thước và khả năng chiến đấu khác nhau. Cụ thể, những chiếc xe nhỏ hơn có thể mang mìn chống tăng, hoặc súng máy được điều khiển từ xa ở khoảng cách lên tới 10km. Hnatok đang phát triển một chiếc xe lớn hơn có khả năng mang theo cả đại bác 20mm.

Những UGV này còn có thể vận chuyển đạn pháo cho xạ thủ. Kỹ sư trẻ cho biết, mục tiêu phát triển UGV là dùng máy móc thay thế càng nhiều càng tốt để bảo vệ mạng sống cho binh sĩ.

Một trong những thách thức lớn đối với cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine là mạng lưới dày đặc mìn chống bộ binh và chống tăng do quân đội Nga thiết lập. Do đó, việc đưa UGV vào chiến đấu sẽ giúp bảo vệ mạng sống của binh sĩ khi không may đi vào trận địa mìn.

Một lợi thế của UGV là chi phí thấp. Theo đó, những chiếc UGV cỡ nhỏ của Hnatok chỉ có giá 30.000 hryvnia (812 USD). Hiện Hnatok cần thêm nhân viên để hoàn thành các đơn đặt hàng đang gia tăng.

Song thách thức hiện tại chính là nguồn cung phụ tùng do giá bán lẻ đang tăng cao. "Nếu trước xung đột, một máy phát vô tuyến có giá 2.000 hryvnia, bây giờ lại tăng lên tới 12.000 hryvnia".

Theo ông Samuel Bendett tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, tác động của UGV trong lĩnh vực chiến đấu của Nga và Ukraine còn rất hạn chế, nhưng thiết bị này đáng để quan tâm.

Một số hình ảnh về UGV của kỹ sư Yevhen Hnatok: