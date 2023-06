Hãng Bloomberg và India Times dẫn tin từ một người nắm được vấn đề hôm nay (12/6) cho biết, người nhận được thông báo là phóng viên của hãng Press Trust of India. Sau khi người này rời đi, sẽ không còn một đại diện báo chí nào của Ấn Độ hiện diện tại Trung Quốc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và New Delhi trục xuất phóng viên của nhau khi quan hệ hai nước đang xấu đi.

Do không được gia hạn visa nên 4 nhà báo Ấn Độ phải rời khỏi Trung Quốc. Nhà báo của tờ The Hindustan Times đã rời Trung Quốc vào cuối tuần qua, trong khi hai nhà báo thuộc đài truyền hình Prasar Bharativaf và báo The Hindu bị Bắc Kinh từ chối gia hạn visa vào tháng 4.

Hiện, cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ đều không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, chỉ có một nhà báo của nước này còn ở lại Ấn Độ và đang chờ gia hạn thị thực.

Trước đó, New Delhi từ chối đơn xin gia hạn thị thực của hai nhà báo thuộc Tân Hoa xã và Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hồi đầu tháng này cho biết, các phóng viên Trung Quốc không gặp khó khăn nào khi hoạt động tại nước này nhưng các nhà báo Ấn Độ làm việc tại Trung Quốc thì không được như vậy. Và rằng, hai nước đã liên lạc với nhau về vấn đề này.

Theo các quan chức Ấn Độ nắm được vấn đề, cuộc tranh cãi về thị thực giữa nước này với Trung Quốc bắt đầu cách đây vài tháng khi các nhà báo Ấn Độ thuê trợ lý Trung Quốc giúp đỡ để đưa tin mà không tuân thủ các hạn chế của Trung Quốc.