Trung tướng Trần Ngọc Hà bày cách nhận diện chiêu lừa đảo 'việc nhẹ lương cao'

3 lý do cảnh giác trước lời dụ dỗ

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22/8, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, cách đây 3-4 tháng, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự đã nhận diện thủ đoạn lừa đảo này và tuyên truyền rất nhiều, đặc biệt là qua các vụ án điều tra khám phá, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các đối tượng trên cơ quan thông tấn, báo chí.

“Người dân cần phải xác định rằng, các nước xung quanh Việt Nam về thu nhập của người lao động cũng không cao hơn trong nước là bao nhiêu và họ cũng đang rất thừa lao động, nên không thể có chuyện “việc nhẹ, lương cao” như vậy” - Trung tướng Trần Ngọc Hà nói.

Lãnh đạo Cục CSHS chỉ ra 3 lý do để người dân cảnh giác, phòng ngừa trước các thủ đoạn lừa đảo trên.

Thứ nhất, người lao động phải biết được trình độ, năng lực của mình, với những kỹ năng, kinh nghiệm đó liệu có được trả mức lương như hứa hẹn hay không?

Thứ 2, việc xuất cảnh từ Việt Nam sang nước khác không làm thủ tục, không có hộ chiếu mà đi theo một đường bất hợp pháp thì phải biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nên phải cảnh giác.

Lý do thứ 3, là bản thân người lao động lại đi tin vào người mình không hề quen biết trên mạng xã hội, không có gì đảm bảo thì rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân

Về thông tin hiện có một số người dân vẫn đang mắc kẹt ở nước ngoài, Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết, các cơ quan chức năng như Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đang phối hợp để bảo hộ cho công dân…

“Ngoài ra, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương các tỉnh biên giới có trách nhiệm ngăn chặn phòng ngừa, tuyên truyền từ trong nước không để cho người dân xuất cảnh trái phép” - Trung tướng Trần Ngọc Hà nói thêm.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/8, có 42 người từ Casino Rich World đã đồng loạt bơi qua sông Bình Di (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; đoạn đối diện chốt 21, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình).

Tại đây, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 40 người; 2 người còn lại là Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bơi sông Bình Di về bị mất tích, N.T.H (25 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của Casino Rich World bắt giữ lại.

Bước đầu họ khai nhận, đa phần đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam. Sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại Casino Rich World; có một số người trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý.

Tuy nhiên, do làm việc quá thời gian quy định nhưng không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ đã bàn bạc, tập trung tại địa điểm, rồi đồng loạt tấn công bảo vệ casino để chạy ra cổng và bơi sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (40 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Cụ thể, Danh chở khách xuất cảnh đến bến sông phía bờ Việt Nam để giao cho Lệ đưa sang Campuchia.

Theo Tiền phong