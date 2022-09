Kết thúc phiên cuối tuần, giá vàng 9999 của SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, nhìn chung, giá vàng giảm 35.000 đồng/lượng cả hai chiêu so với phiên cuối tuần trước.

Biểu đồ giá vàng trong nước tuần qua

Đến 14h30 (ngày 17/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng lên 1.675,5 USD/ounce tương đương 0,67% so với phiên ngày hôm qua, tương ứng tăng thêm 11,98 USD/ounce; giá vàng trong cả tuần giảm 2,5%, tương đương 43 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex New York giao dịch lần cuối trong tuần ở mức 1.684 USD/ounce, giảm 50 USD so với 1.734 USD/ounce ở phiên cuối tuần trước. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VNĐ vào khoảng 49,1 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới chịu áp lực từ tăng lãi suất mạnh, đồng USD và lợi tức trái phiếu kho bạc tăng. Giá vàng trong tuần qua ghi nhận mức cao nhất 1.733 USD/ounce vào hôm thứ 3 theo giờ Mỹ, thấp nhất 1.665 USD/ounce vào 9h00 ngày thứ Năm, giảm sâu nhất trong vòng hơn 2 năm.

Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ tăng 109,76, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức 3,45%, trong khi lợi suất 2 năm ở mức 3,84%.

Sau khi không giữ được mức 1.700 USD/ounce so với hồi đầu tuần, vàng tiếp tục giảm, chạm mức thấp kỷ lục kể từ hồi tháng 4/2020.

Biểu đồ giá vàng thế giới trong tuần qua

Đang thất thế trước đồng USD, vàng được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất tăng của Mỹ, nhiều khả năng sẽ nâng lên 75 điểm cơ bản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chiến lược gia trưởng thị trường của Blue Line Futures, Phil Streible chia sẻ với Kitco News.

Theo Công cụ FedWatch của CME, 78% cho rằng khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản và 22% khả năng tăng 100 điểm cơ bản vào cuộc họp ngày 21/9 diễn ra vào tuần tới.

Streible nhận định: “Khả năng cao Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian còn lại của năm, điều đó đang đè nặng lên vàng. Các nhà đầu tư vàng bắt đầu bán tháo, họ thực sự lo lắng về một đợt giảm mạnh tiếp theo của vàng"

Nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, Edward Moya cho biết: "Lực bán ra khá mạnh của các nhà đầu tư vàng vào thứ Năm khiến giá vàng giảm sâu nhất trong vòng 2 năm qua".

Giá vàng có thể tăng nếu tốc độ tăng lãi suất chậm lại. Các nhà đầu tư kỳ vọng điều đó có thể xảy ra trong vài tháng tới, Fed sẽ bớt thắt chặt chính sách tiền tệ, Moya nói thêm.