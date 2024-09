Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố năm 2025 thực hiện 6 phương thức xét tuyển (tăng thêm 1 phương thức so với năm 2024) gồm:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ);

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM;

- Xét tuyển sử dụng kết quả kì thi tuyển sinh riêng của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức;

- Các ngành đào tạo sư phạm chuyên biệt như Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Quản lí thể dục thể thao sử dụng các phương thức trên nhưng trong các tổ hợp tuyển sinh có sử dụng kết quả thi năng khiếu do nhà trường tổ chức (không sử dụng kết quả thi năng khiếu do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức).

Như vậy, từ năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 sẽ tổ chức 1 kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện nhà trường cho biết, trường đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đề án tổ chức kỳ thi này. Tuy nhiên, đó sẽ là bài thi theo hướng đánh giá năng lực.