Sau khi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhiều người bất ngờ bởi sự quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm khi điểm chuẩn các ngành học của trường đều tăng. Có 3 ngành học điểm chuẩn trên 29, gồm: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Địa lý.

Trong đó, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử đạt mức 29,3; cao hơn mức điểm chuẩn cao nhất của năm ngoái 0,88 điểm (ngành Sư phạm Lịch sử - 28,42 điểm).

Với những ngành học này, tính bình quân, mỗi môn đạt 9,7 điểm, thí sinh vẫn trượt, nếu không có điểm cộng ưu tiên hay khuyến khích.

Với ngành Sư phạm Ngữ văn, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái lần lượt 2,9 và 1,47 điểm theo từng tổ hợp.

Với ngành Sư phạm Lịch sử, điểm chuẩn năm nay tăng so với năm ngoái lần lượt 1,54 và 0,88 điểm theo từng tổ hợp.

Ngành Sư phạm Âm nhạc (điểm chuẩn năm nay là 24,05) có mức tăng điểm chuẩn mạnh nhất, lần lượt là 5,55 và 4,5 điểm theo từng tổ hợp (năm ngoái điểm chuẩn là 18,5-19,55 tùy theo tổ hợp).

Ngành Sư phạm Sinh học cũng có mức tăng điểm chuẩn tới 3,89 điểm ở tổ hợp khối D08 và 1,81 điểm ở tổ hợp B00...

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Trao đổi với VietNamNet, một cán bộ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, năm nay, điểm chuẩn các ngành học của trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cao do trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức ngoài phương thức này.

“Một phần có thể cũng do đề thi, mặt bằng chung phổ điểm tăng, dẫn đến điểm chuẩn các trường đều tăng”, vị này nói.

Trước đó, dự báo điểm chuẩn năm 2024 tăng cũng được TS Trần Bá Trình, Trưởng Phòng Đào tạo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ với VietNamNet.

Theo ông Trình, điểm chuẩn của một ngành học phụ thuộc ít nhất vào 3 yếu tố: Điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh; Chỉ tiêu của từng ngành (chỉ tiêu của ngành học thông thường tỷ lệ nghịch với điểm chuẩn); Sức hút của ngành/trường thể hiện qua số đăng ký xét tuyển.

Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD-ĐT công bố, hầu hết các môn, các tổ hợp xét tuyển theo các khối đều cao hơn so với năm ngoái.

Trong khi đó, với các ngành đào tạo giáo viên, chỉ tiêu một số ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được Bộ GD-ĐT cấp năm nay giảm như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học.

Mỗi ngành này giảm khoảng một nửa số chỉ tiêu so với năm ngoái, do đây từng là những môn học bắt buộc ở THCS và THPT, giờ trở thành nhóm môn tự chọn, dẫn đến nhu cầu giáo viên không cao bằng.

Qua thống kê của VietNamNet, số chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2024 giảm mạnh so với năm ngoái.

Cụ thể, chỉ tiêu của ngành Sư phạm Ngữ văn năm nay (80) giảm 50 so với năm ngoái. Tương tự, ngành Sư phạm Lịch sử năm nay (12) giảm 13 so với năm ngoái; Sư phạm Địa lý năm nay (42) giảm 32 chỉ tiêu so năm ngoái.

Như vậy, có thể thấy mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT của học sinh cao lên, trong khi chỉ tiêu sư phạm giảm đi, từ đó đã có ít nhất 2 yếu tố để tạo nên xu hướng tăng điểm chuẩn.

Chưa kể, số nguyện vọng đăng ký vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay khoảng 40.000, trong khi chỉ tiêu là 4.000.

Năm 2024, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 4.013 chỉ tiêu theo 5 phương thức: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi, học sinh các trường THPT chuyên, học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế; Xét học bạ THPT; Xét kết hợp học bạ/kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết quả thi đánh giá năng lực với thi năng khiếu; Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức.

Trong đó, 50% xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.