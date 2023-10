Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến làm việc và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh.

Theo đó, trường thu hút chuyên gia, nhà khoa học là các nhóm nhân sự chất lượng cao gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các ngành phù hợp với nhu cầu về đào tạo của trường, chuyên gia, nhà khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên có khả năng nghiên cứu khoa học, nhóm nhân sự để thực hiện công tác quản lý theo Đề án vị trí việc làm của trường (bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý chuyên môn).

Cụ thể, ngoài thu nhập, các chế độ theo quy định hiện hành của trường, người thuộc đối tượng thu hút được hưởng thêm các chế độ về thu nhập, chính sách ưu đãi, chế độ phụ cấp. Các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học uy tín được ưu tiên xem xét bố trí phòng làm việc, hỗ trợ chỗ ở tại nhà công vụ của trường.

Bên cạnh mức thu nhập theo quy định của trường, mức phụ cấp thu hút tăng thêm được áp dụng lên đến 30 triệu đồng/tháng đối với giáo sư, 20 triệu đồng đối với phó giáo sư và 10 triệu đồng đối với tiến sĩ liên tục trong 24 tháng kể từ ngày về công tác tại trường.

Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học là nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu viên cơ hữu của trường được hưởng phụ cấp học hàm, học vị hàng tháng với mức 8 triệu đồng (giáo sư), 6 triệu đồng (phó giáo sư) và 3,5 triệu đồng (tiến sĩ).

Đặc biệt, trường có chính sách ưu đãi đối với các nhà khoa học có chỉ số trích dẫn cao với mức lên tới 10 triệu đồng/tháng. Các nhà khoa học là giảng viên có đăng ký nghiên cứu khoa học cũng được hưởng các mức ưu đãi lớn ngoài lương, với mức thù lao cho mỗi công bố khoa học lên tới 360 triệu đồng.

Chính sách này được được Trường ĐH Tôn Đức Thắng ban hành ngay sau khi tổ chức hội nghị triển khai các quy định về nghiên cứu khoa học và lấy ý kiến góp ý về hoạt động khoa học công nghệ năm học 2023-2024.

Ông Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khẳng định định hướng phát triển trường thành đại học nghiên cứu, do vậy hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm chú trọng.

Mặt khác việc nhà trường ban hành loạt các quy định và chính sách mới về nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học gắn với công tác giảng dạy và đổi mới sáng tạo, triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học hướng đến hội nhập chuẩn mực quốc tế.

Ông Trần Trọng Đạo mong muốn các thầy cô sẽ là những hạt nhân thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, lan tỏa thông tin, chính sách của trường để giảng viên, nghiên cứu viên, người lao động hiểu rõ các chủ trương, chính sách của trường, từ đó, thống nhất thực hiện nhiệm vụ chung của trường.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng hiện có 2 tạp chí khoa học quốc tế bằng tiếng Anh, xuất bản toàn cầu là tạp chí Thông tin và Viễn thông (Journal of Information and Telecommunication - JIT) và tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán (Journal of Advanced Engineering and Computation - JAEC).

Các giảng viên của trường đã công bố hơn 1.800 bài báo khoa học trên tạp chí ISI và Scopus. Nhà trường cũng được cấp 15 bằng sáng chế.