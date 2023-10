Với mong muốn đảm bảo sự an toàn cho các con tại trường học bằng tính năng điểm danh theo công nghệ AI & Quick Check in, đảm bảo về thông tin cá nhân cũng như hình ảnh của học sinh, Trường mầm non Sao Mai (quận Ba Đình, Hà Nội) đã triển khai trải nghiệm (miễn phí) phần mềm Schoolup bắt đầu từ ngày 1/10.

Học sinh mầm non thích thú trải nghiệm hình thức điểm danh mới.

Ứng dụng phần mềm Schoolup dùng để quản lý điểm danh học sinh tới lớp bằng công nghệ AI, tạo đơn xin nghỉ, theo dõi các hoạt động của trường, của lớp.

Điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, với quy trình hoạt động đơn giản, tạo kết quả chính xác, cung cấp chi tiết thời gian ra/vào lớp của từng học sinh. Chỉ trong vòng 0,7s và độ chính xác lên đến 99,97% quy trình điểm danh học sinh diễn ra dễ dàng nhất.

Giáo viên, phụ huynh yên tâm hơn với cách thức quản lý học sinh mới.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, nhà trường đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía các bậc phụ huynh học sinh. Với ứng dụng điểm danh bằng công nghệ AI sẽ giúp phụ huynh yên tâm rất nhiều khi các con luôn được đảm bảo an toàn. Đồng thời phụ huynh được cập nhật tin tức tình hình sức khoẻ, tình hình học tập diễn ra hằng ngày ở trường, ở lớp của con một cách chủ động.

Sự ủng hộ và đồng hành của phụ huynh học sinh là động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín trên con đường hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học tại Trường mầm non Sao Mai.