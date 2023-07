Hôm nay (28/7), thông tin từ Trường Mầm non Viet Sing cho biết lãnh đạo trường đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh. 2 ngày qua, cơ quan chức năng, đại diện phụ huynh đã làm việc trực tiếp với những người liên quan.

Theo lãnh đạo trường, sự việc bắt đầu từ một nhân viên cũ của Trường Mầm non Green (TP Vinh). Trước đó, từ ngày 1/7, chủ đầu tư của Trường Mầm non Viet Sing nhận tiếp quản Trường Mầm non Green.

“Khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới không thể nhận hết nhân sự cũ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên này. Nhân viên này đã lan truyền và đăng tải những thông tin tiêu cực về khẩu phần, chất lượng thực phẩm cho học sinh, khiến phụ huynh và dư luận hoang mang”, nhà trường nêu.

Hình ảnh giáo viên mầm non rửa khay ăn trong nhà vệ sinh

Nhà trường thông tin thêm: “Về hình ảnh khay ăn được rửa tại nhà vệ sinh, bất kể được chụp trong hoàn cảnh nào, nhà trường xin thừa nhận đây là lỗi vận hành sai quy trình. Hành vi đặt khay ăn lên bệ vệ sinh là không thể chấp nhận. Ban lãnh đạo trường và các giáo viên đã nghiêm túc kiểm điểm, không để sự việc tương tự lặp lại”.

Trường Mầm non Viet Sing chính thức lên tiếng sau sự việc. Ảnh: Quốc Huy

Tuy nhiên theo lãnh đạo trường, hình ảnh chăn gối bị vứt bừa bộn ở sàn nhà là một bức ảnh có chủ đích dàn dựng bởi giáo viên của trường không để xảy ra tình trạng như trong ảnh.

Về hình ảnh nguồn nước đen, không đảm bảo vệ sinh, phía trường mầm non cho biết xuất phát từ việc sục rửa bồn.

Hình ảnh Nguồn nước đen ngòm ở trường mầm non

“Hệ thống lọc của trường đã được kiểm định và có giấy cấp phép kèm theo. Tại cơ sở Viet Sing Garden Hills, trong thời gian qua có sử dụng 2 nguồn nước song song. Một nguồn nước được sử dụng cho việc rửa, xả bồn cầu, tưới cây và PCCC. Nước này hoàn toàn không sử dụng cho việc ăn uống”, thông tin cho biết.

Dòng nước đen trên được chụp trong quá trình trường tiến hành vệ sinh, sục rửa bồn. Qua sự việc trên, nhà trường thừa nhận đã lỏng lẻo, thiếu sát sao trong vấn đề quản lý nhân sự và vận hành.

Bà Nguyễn Thị Thu Thắm (bên trái) – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Viet Sing (TP Vinh làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Quốc Huy

Như đã đưa tin, trước đó, hình ảnh giáo viên rửa khay đựng thức ăn cho trẻ trong nhà vệ sinh có 3 bồn cầu tại Trường Mầm non Viet Sing (địa chỉ phường Quán Bàu, TP Vinh) xuất hiện trên mạng xã hội, gây bức xúc cho người xem.

Nguồn nước đen ngòm, mất vệ sinh cũng khiến nhiều người rùng mình. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn. Nhiều phụ huynh lo lắng về an toàn vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ nhỏ khi theo học ở ngôi trường này

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thu Thắm – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Viet Sing, cho biết trường có 4 cơ sở, những hình ảnh lan truyền trên mạng xảy ra ở cơ sở Viet Sing ở phường Quán Bàu.

Lãnh đạo trường Viet Sing cho biết theo quy trình, cơ sở mầm non ở phường Quán Bàu chỉ tiếp nhận thức ăn, nước uống từ bếp nấu cơ sở 1. Sau khi ăn xong, giáo viên gạt thức ăn thừa để đưa đến cơ sở mầm non ở phường Hưng Phúc rửa sạch. Tại cơ sở Viet Sing ở phường Quán Bàu có 8 lớp, với gần 200 cháu theo học và chưa có bếp để nấu ăn.