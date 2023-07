Đây không phải là lần đầu tiên diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh ngồi giám khảo ở Liên hoan phim quốc tế. Trước đó, cô từng vinh dự được ngồi “cầm cân nảy mực" với vai trò Chủ tịch giám khảo Liên hoan phim thế giới Châu Á - Asian World Film Festival (AWFF) tại Los Angeles, California; Chủ tịch ban giám khảo LHP hoạt hình Panamanim tại Pháp; Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58...

Trương Ngọc Ánh.

LHP quốc tế Malaysia diễn ra từ ngày 23-29/7/2023. Tại LHP quốc tế Malaysia Trương Ngọc Ánh ngồi ghế giám khảo cùng đạo diễn Đỗ Kỳ Phong (Trưởng ban giám khảo), đạo diễn người Nhật Ryuichi Hiroki, đạo diễn kiêm nhà sản xuất người Singapore Eric Khoo, diễn viên nước chủ nhà người Malaysia - Zizan Razak.

"Từng có cơ hội đảm nhận vai trò giám khảo ở các cuộc thi LHP quốc tế khác, tuy nhiên, ở mỗi giải thưởng đều có những tiêu chí, cảm xúc riêng. Tôi vinh dự khi trở thành một trong những thành viên ban giám khảo LHP quốc tế Malaysia năm nay nhưng cũng có chút áp lực. Đây cũng là cơ hội học hỏi và giao lưu với những đồng nghiệp để biết nhiều hơn nữa về nền điện ảnh nước bạn", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Liên hoan phim quốc tế Malaysia là một triển lãm giới thiệu các bộ phim quốc tế và địa phương. Năm nay có 10 bộ phim tranh giải chính thức gồm: Eraser (Malaysia); Our Home (Ấn Độ); Let The Dance Begin (Tây Ban Nha); Luxembourg, Luxembourg (Ukraine); Autobiography (Indonesia); Plan 75 (Nhật Bản); Sunny Side of the Street (Hong Kong - Trung Quốc); Snow and the Bear (Thổ Nhĩ Kỳ); A Light Never Goes Out (Hong Kong - Trung Quốc); My Small Land (Nhật Bản).