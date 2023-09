Chiều 22/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9, tại khu đô thị ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Bị can Giáp Thị Huyền Trang đang bị cơ quan công an truy nã. Ảnh CACC.

Theo cơ quan công an, vào ngày 19/9, Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, ở Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã bắt cóc cháu N. H.Th. (2 tuổi) là con của anh N. Đ. H. và chị M. Th. H. , đòi 1,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Khoảng thời gian từ 17h4- 17h27 cùng ngày, Trang đã đưa cháu Th. đến cánh đồng thuộc thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và sát hại cháu bé.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra cùng các vật chứng thu thập được, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người.

Cũng trong chiều nay, nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, thi thể người phụ nữ mà lực lượng chức năng vớt được trên dòng sông Đuống, đoạn qua cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào tối 21/9, qua xác định bằng cảm quan là bị can Giáp Thị Huyền Trang.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, vì vụ án rất phức tạp, nên phải xác định bằng khoa học hình sự (kiểm tra ADN – PV), mới có thể khẳng định được.