Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 4/4, Thiếu tá T.M.Đ. (cán bộ Công an phường Hàng Buồm) mặc thường phục đứng ở trụ sở Công an phường, thấy 2 người phụ nữ trước cửa số nhà 70 Hàng Buồm đang xô xát, nên ra can ngăn.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: D.H

Khi một người phụ nữ lao vào hành hung người kia, thiếu tá Đ. đã giữ người phụ nữ đánh người và định đưa về công an phường giải quyết.

Tuy nhiên, lúc này, có một đối tượng nam giới từ hướng ngã 3 Tạ Hiện - Hàng Buồm, cầm theo con dao chạy tới đâm vào lưng thiếu tá Đ. và tiếp tục đuổi đánh.

Chỉ khi thấy lực lượng công an phường đến cùng với sự hô hoán của người dân xung quanh, 2 đối tượng nam nữ lên xe ô tô đỗ ở 47 Hàng Buồm bỏ chạy.

Thiếu tá Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với thương tích 1 vết đâm ở lưng, 1 vết đâm ở bắp tay trái, 1 vết chém ở bắp tay phải, đã được mổ khâu, sức khoẻ ổn định.