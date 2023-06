Theo tài liệu điều tra, Thuỷ là nhân viên của Công ty giao hàng nhanh, được giao nhiệm vụ nhận hàng từ công ty đi giao cho khách. Tuy nhiên, quá trình thu tiền của khách, Thủy đã không không nộp về công ty 37,3 triệu đồng. Qua xác minh, Công an quận Đống Đa chưa xác định được Bùi Thị Thủy đang ở đâu.

Để phục vụ điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy tìm đối tượng trên.

Đối tượng Bùi Thị Thủy. Ảnh CACC.

Ai biết hoặc phát hiện đối tượng trên thì báo ngay cho Công an quận Đống Đa (SĐT: 0988762645), cơ quan Công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.