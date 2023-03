Trong Soulmate (Tri kỷ), Kim Da Mi vào vai một cô gái với tâm hồn phóng khoáng nhưng dần bị đánh gục bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Kim Da Mi cùng hai bạn diễn Jeon So Nee và Byun Woo Seok đưa khán giả vào một hành trình đầy hoài niệm, trăn trở về “tri kỷ” mỗi người cất giấu trong tim. Soulmate - phiên bản chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng Thất Nguyệt và An Sinh, bộ phim đem lại ngôi Ảnh hậu kép tại lễ trao giải Kim Mã cho Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần.

Tại Hàn Quốc, phim đã chính thức ra mắt từ ngày 15/3. Dù phải đối đầu với phim siêu anh hùng Shazam! Fury of the Gods hay bom tấn hoạt hình Suzume của đạo diễn Shinkai Makoto, Soulmate vẫn giành thứ hạng cao trên bảng vàng các bộ phim ăn khách nhất phòng vé. Bên cạnh đó, phim nhận nhiều lời khen từ cả giới truyền thông và khán giả đại chúng, cùng số điểm cao ngất ngưởng 8.9/10 trên trang đánh giá Daum Movie.

Soulmate kể câu chuyện về Mi So (Kim Da Mi) và Ha Eun (Jeon So Nee). Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 11 tuổi khi Mi So chuyển đến Jeju cùng mẹ, giữa hai cô gái đã hình thành một mối liên kết không thể tách rời. Gắn bó cùng nhau suốt thuở thiếu thời, Mi So và Ha Eun ăn chung bàn, ngủ chung giường, cho đến khi cả hai cô gái… yêu chung một người. Jin Woo (Byun Woo Seok) xuất hiện, khiến những rạn nứt trong mối quan hệ của Mi So và Ha Eun xuất hiện.

Thế nhưng có lẽ đó chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm khi những khác biệt về tính cách, quan điểm và cả cuộc sống khắc nghiệt mới là thứ khiến Mi So và Ha Eun tan vỡ. Sau tất cả, khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, cả hai vẫn mãi nhung nhớ về nhau…

Diễn viên Kim Da Mi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn: "Sống trên đời, tôi nhận ra có những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Giữa Mi So và Ha Eun là tình bạn, là tình yêu nhưng hai từ đó có lẽ không đủ để diễn tả mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Bởi vì cụm từ “tri kỷ” có thể được cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau như vậy, tôi nghĩ đây là một bộ phim tuyệt vời".

Vai diễn Mi So của Kim Da Mi vừa có những điểm giống, vừa có những nét khác biệt rõ ràng so với các dạng vai trước đây nữ diễn viên từng đảm nhận.

Tờ Ilgan Sports đánh giá: "Kim Da Mi đã thể hiện một cách thật ấn tượng sự thay đổi của nhân vật trên chặng đường trưởng thành. Từ một nữ sinh trung học hoạt bát, cô trở thành một cô gái trẻ kiên cường chịu đựng cuộc sống ở Seoul và một người phụ nữ tuyệt vọng khi cùng lúc đánh mất tình yêu và cả tương lai. Việc được thấy hình tượng và phong cách của Kim Da Mi thay đổi theo độ tuổi của cô ấy quả thực rất thú vị".

Soulmate (Tri kỷ) ra rạp từ 24/3/2023.