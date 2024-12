Từ 1/1/2025, Cục CSGT sẽ quản lý hệ thống giám sát giao thông trên các tuyến đường cao tốc, trừ các tuyến do Bộ trưởng Bộ Công an phân công cho Công an các tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.