Từ giọt nước mắt hạnh phúc đến câu chuyện hồi sinh du lịch

Không khí lễ hội tưng bừng tại Bà Nà Hills

Những giọt nước mắt hạnh phúc…

Suốt 4 ngày lễ vừa qua, Đỗ Chí Thăng - nhân viên Khu du lịch (KDL) Sun World Fansipan Legend (Sapa, Lào Cai) làm không hết việc: khai mạc Lễ hội hoa hồng Fansipan rồi đến mùa giải “Vó ngựa trên mây 2022”, liên tục các sự kiện diễn ra…Hai năm qua, Thăng bảo, anh cũng như các nhân viên KDL chưa bao giờ dám “mơ” đến cảnh đông vui này.

Cuộc đua “Vó ngựa trên mây” tại Sapa

Đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đã khiến ngành du lịch Việt Nam... gần như chạm đáy. Theo thống kê của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, khoảng 96% doanh nghiệp du lịch đã phải ngưng hoặc tạm ngưng hoạt động. Tới cuối năm 2021, số lượng rất lớn trong tổng số gần 5 triệu người hoạt động trong lĩnh vực du lịch bị mất việc.

Chị Bùi Thu Thảo (Sa Pa, Lào Cai) phải đóng cửa quầy hàng nhỏ tại khu chợ quê của KDL Sun World Fansipan Legend, chuyển sang bán hàng online. Nguyễn Tuấn Lộc - nhân viên lái cano tại Phú Quốc cũng phải chuyển sang nhận bất cứ công việc thời vụ nào để cầm cự mưu sinh.

Khi du lịch phục hồi, nhìn khách đông dần lên từng ngày, những người như Lộc, Thảo, Thăng đã gần như… bật khóc. Vậy là cuộc sống của họ đã dần trở lại bình thường, những niềm hy vọng tưởng chừng đã bị dập tắt đang nhen nhóm trở lại.

“Không gì sướng bằng lại được… đếm lượt khách tới mỗi ngày. Không còn phải lo ngày mai làm gì, cả nhà ăn thế nào nữa…”, Thảo nói mà giọng như nghẹn lại.

“Mở cửa để thấy tương lai”

Mở cửa để thấy tương lai là những gì mà doanh nghiệp du lịch kỳ vọng trong giai đoạn hậu Covid-19. Thực tế, chỉ gần 2 tháng sau mở cửa, ngành công nghiệp xanh của hầu hết các địa phương đều đã đón nhận những tín hiệu tích cực. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đến Lào Cai ước đạt 148.900 lượt, tăng 123,4% so với cùng kỳ năm 2021. Kiên Giang đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó riêng TP. Phú Quốc đón khoảng 160.000 lượt khách.

Du khách trải nghiệm tại Hòn Thơm Nature Park

Tại Đà Nẵng, hàng loạt lễ hội lớn đã trở lại với thành phố sông Hàn như Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 tại Bà Nà, Light up the sky tại Sky36… Ông Nguyễn Lâm An - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun World, Giám đốc Sun World Ba Na Hills cho biết: “Bốn ngày nghỉ lễ, lượng khách đến với Bà Nà Hills đạt khoảng hơn 80% con số cùng kỳ 2021”.

Để thu hút khách trở lại sau đại dịch, ngành công nghiệp xanh Việt Nam cũng đã tích cực chuyển mình, làm mới bằng liên tiếp các sản phẩm độc đáo, riêng có.

Ông Phạm Quốc Quân - Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Nam cho hay: Trong năm 2022, Sun Group sẽ “dồn mọi nguồn lực để lấy lại đà tăng trường, đầu tư nhiều sản phẩm, dịch vụ mới mang dấu ấn vượt thời gian để vừa gia tăng trải nghiệm cho du khách tại mỗi điểm đến, đồng thời làm đẹp giàu những vùng đất mà tập đoàn đặt chân”.

Mới đây nhất, dịp 30/4, Sun Group đã ra mắt trò chơi thứ hai tại Sun World Hon Thom Nature Park là Mắt Đại Bàng - đài quan sát 360 độ, đưa du khách lên đến độ cao tới 120m để ngắm trọn khung cảnh mê hoặc của đảo Hòn Thơm.

Mắt Đại Bàng - góc nhìn “độc nhất vô nhị" để ngắm toàn cảnh Hòn Thơm

“Dự kiến cuối năm 2022, tại thị trấn Địa Trung Hải, chúng tôi sẽ khánh thành Cầu Hôn -cây cầu được hợp tác với các kiến trúc sư của Ý để kiến tạo nên một biểu tượng mới cho du lịch Phú Quốc. Cùng với đó, show nghệ thuật Vortex kết hợp lửa - nước và công nghệ hiện đại cũng sẽ ra mắt”, ông Quân cho hay.

Tại Đà Nẵng, dự án quần thể Thác Mặt trời vừa ra mắt với hơn 40 bức tượng vàng trên đỉnh Bà Nà do Frilli - gia tộc điêu khắc lừng danh thế giới kiến tạo. Các sản phẩm mới và lễ hội tại Bà Nà như show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng, Lễ hội B’estival Ẩm thực và Bia... cũng đã khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng khi tới Đà Nẵng dịp này.

Màn trình diễn “Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng” tại Bà Nà

Chiếc lò xo du lịch sau 2 năm Covid-19 đã được giải nén, các doanh nghiệp du lịch thêm vững niềm tin sau 2 năm “đóng băng”, ngành công nghiệp không khói sẽ có được sức bật lớn. “Chúng tôi tin rằng, với các chính sách mở cửa linh hoạt mà Chính phủ và ngành du lịch đang nỗ lực thực hiện cùng sự năng động của các doanh nghiệp, sớm thôi, từ nay đến cuối năm 2022, khi có thêm nhiều đường bay quốc tế được nối lại, lượng khách quốc tế tới Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh mẽ”, ông Nguyễn Lâm An chia sẻ.

Doãn Phong