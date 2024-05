Đề xuất mới nhất quy định về sổ đỏ: Có mã QR, hết cửa làm giả

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) có mã QR code và chỉ còn 2 trang thay vì 4 trang như hiện nay.

Theo đó, mã QR của giấy chứng nhận do cơ quan cấp giấy chứng nhận in, để các đối tượng có liên quan tra cứu thông tin được in trên giấy chứng nhận và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm chống làm giả giấy chứng nhận.

Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Aqua City, chủ đầu tư lỗ gần 1 tỷ đồng/ngày

Dự án Aqua City từng được Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn khẳng định là "dự án mấu chốt, mang tính sống còn của Novaland".

Dự án do Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Novaland - làm chủ đầu tư.

Theo thông tin công bố mới đây của Công ty Thành phố Aqua, doanh nghiệp này đã có hai năm thua lỗ liên tiếp kể từ khi công bố thông tin. Năm ngoái, Aqua City lỗ hơn 359 tỷ đồng, tương đương âm gần 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Công ty Thành phố Aqua cũng có tên trong nhóm có khả năng gặp khó khăn trả nợ trái phiếu theo phân loại của Bộ Tài chính.

Vụ rơi kính tại The Coffee House khiến bác sĩ hôn mê: ‘Tử huyệt’ của kính cường lực

Trận giông lốc kèm mưa đá vào ngày 20/4, đã làm vỡ kính tại tòa nhà Việt Tower (số 1 Thái Hà, Hà Nội) - nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh. Sự cố khiến khách hàng là chị H.M.L. 29 tuổi (quê xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội bị thương rất nặng, sau nhiều ngày vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Đề cập đến các vấn đề của kính cường lực nói chung, theo ThS. KTS Cao Hoàng Anh - Giám đốc Công ty Kiến trúc Xây Dựng & đầu tư ACA cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kính bị vỡ. Điểm yếu nhất của kính cường lực là các cạnh viền xung quanh, đặc biệt là các góc.

Bộ Xây dựng có chánh thanh tra mới

Bộ Xây dựng công bố quyết định bổ nhiệm ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho ông Chu Hồng Uy. Ảnh: Trần Đình Hà

Ông Chu Hồng Uy từng trải qua các chức vụ trong Bộ Xây dựng như: Trưởng phòng Thanh tra xây dựng 1, Phó Thanh tra xây dựng. Ông Uy được bổ nhiệm là Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng vào ngày 18/11/2014.

Ba luật về đất đai, nhà ở có hiệu lực, thị trường sắp dồi dào nguồn cung

Cả doanh nghiệp và chuyên gia đều đánh giá, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai nếu hiệu lực sớm hơn 6 tháng, nhiều dự án bất động sản (BĐS) sẽ được tháo gỡ. Song, với những quy định phức tạp, cần thận trọng, kỹ lưỡng.

Trong chỉ đạo, Chính phủ mong muốn cả ba luật đều áp dụng từ 1/7, nhưng lãnh đạo một doanh nghiệp tại Hà Nội lưu ý, Luật Đất đai còn nhiều vấn đề phức tạp, vì thế nghị định hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần cân nhắc thận trọng để khi đưa vào áp dụng không vướng. Dục tốc bất đạt, nếu nhanh quá mà không tính toán hết, thật kỹ lưỡng thì chưa chắc nhanh đã tốt.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lớn nhất Bắc Giang bị phạt 320 triệu đồng

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với CTCP Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang (đại diện cho liên danh CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng và CTCP Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang) số tiền 320 triệu đồng.

Theo quyết định, công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có giấy phép môi trường theo quy định tại dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Dự án có tên thương mại là dự án nhà ở xã hội Evergreen Bắc Giang, được biết đến là khu nhà ở xã hội lớn nhất Bắc Giang.

Toàn cảnh Khu dân cư Cồn Tân Lập ở Nha Trang bị công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Sau nhiều năm được giao đất, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập ở Nha Trang chậm tiến độ, thi công cầm chừng. Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở TN&MT cung cấp các hồ sơ liên quan đến dự án để phục vụ xác minh, điều tra.