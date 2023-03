Tốc độ bung túi khí có thể đạt mức 300 km/h nên nếu ngồi quá gần vô lăng khi xảy ra va chạm, bạn có thể bị thương nặng.

Do đó, ngồi ở một vị trí lái thích hợp có thể giúp bạn tránh được những tình huống nguy hiểm và đảm bảo hệ thống an toàn của xe hoạt động hiệu quả trong việc bảo vệ bạn.

Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn thường khó có thể tìm được cho mình một vị trí lái vừa thoải mái và an toàn. Nhưng chỉ cần một vài thao tác điều chỉnh đơn giản, có thể thay đổi được kết quả khi xảy ra va chạm.

Dưới đây là một số lời khuyên về tư thế lái xe phù hợp cho phụ nữ dựa trên các khuyến nghị của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) giúp phái đẹp có thể an toàn hơn khi ngồi sau tay lái.

1. Nghiêng vô lăng xuống

Hãy điều chỉnh vô lăng sao cho nó hướng vào phần ngực chứ không phải vào phần đầu hoặc cổ của người lái.

2. Di chuyển ghế lái lùi về phía sau

Di chuyển ghế lái của bạn ra sau càng xa càng tốt nhưng phải nhớ là bàn đạp phanh và bàn đạp ga vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của chân một cách thoải mái. Người lái nên cách vô lăng ít nhất 25 cm, tính từ ngực đến tâm của vô lăng.

3. Hơi ngả lưng ghế ra sau

Sau khi di chuyển ghế ra sau mà bạn vẫn ở quá gần vô lăng, hãy thử ngả người ra sau một chút. Nếu điều đó khiến bạn khó nhìn đường hơn, hãy thử nâng ghế lên hoặc đặt một tấm đệm chắc chắn, không trơn trượt trên ghế.

Nếu đã thử 2 cách trên mà bạn vẫn ngồi gần vô-lăng hơn 25 cm thì bạn sẽ cần phải cân nhắc mua thêm bộ mở rộng bàn đạp.

4. Để tay ở vị trí 9 giờ và 3 giờ trên vô lăng

NHTSA hiện khuyến nghị rằng tất cả các tài xế không chỉ riêng phụ nữ mà ngay cả nam giới cũng nên đặt tay ở vị trí đối diện trên vô lăng. Đây là một vị trí lái thoải mái và ổn định hơn, đồng thời giúp tay của bạn không chạm vào túi khí.

5. Luôn thắt dây an toàn đúng cách

Thắt dây đai an toàn là một trong những cách cứu sống bản thân và ngăn ngừa thương tích khi tai nạn xảy ra. Để dây an toàn của bạn đạt hiệu quả, điều quan trọng là bạn phải thắt dây an toàn đúng cách.

Điều chỉnh độ cao của dây đai an toàn sao cho dây đeo từ vai áp sát vào ngực bạn, không đè lên cổ hoặc dưới cánh tay của bạn. Đai thắt lưng phía dưới dưới phải vừa khít với hông của bạn.

Lời khuyên an toàn cho phụ nữ mang thai

Khi người phụ nữ mang thai đeo dây đai an toàn, đó chính là ghế ô tô đầu tiên dành cho bé. Nếu đeo dây đai đúng cách, nó có thể giữ an toàn cho cả người mẹ và em bé. Vì vậy, những người phụ nữ mang thai nên thực hiện theo 6 lời khuyên này để có được vị trí hoàn hảo:

- Nâng bụng lên và đảm bảo dây đai an toàn thấp và nằm trên đùi của bạn.

- Kéo dây an toàn lên trên, qua vai để đảm bảo dây an toàn vừa khít.

- Hãy chắc chắn rằng dây an toàn nằm giữa ngực của bạn.

- Nếu có thể, hãy nghiêng tay lái của bạn lên một chút.

- Giữ lưng ghế của bạn càng thẳng càng tốt, vì tư thế ngả có thể ảnh hưởng đến cách dây đai thắt lưng ép vào tử cung khi va chạm.

- Đẩy ghế của bạn ra sau càng xa càng tốt và thoải mái để tạo khoảng cách giữa bạn và túi khí.

Ngô Minh (theo Driversed)

