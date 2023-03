Ngày nay, hình ảnh phụ nữ lái ô tô không khó để bắt gặp trên đường và điều này cũng ngày càng phổ biến. Giống như phái mạnh, phụ nữ thường coi những chiếc xe ô tô như người bạn tốt của họ.

Thấu hiểu được điều này, các hãng cũng đã tạo ra những mẫu xe hướng đến đối tượng là phụ nữ và tất cả các hãng ô tô lớn đều có ít nhất một mẫu xe cỡ nhỏ tốt nhất dành cho phái đẹp.

Hãy cùng khám phá Top 10 mẫu xe rất đáng để chị em phụ nữ sở hữu dưới đây được bình chọn bởi các trang ô tô uy tín như engineerine, bumbleauto....

1. Volkswagen Beetle

Khi thế hệ mới của Beetle ra mắt vào năm 1998, đó là giấc mơ của nhiều phụ nữ. Beetle được cả phụ nữ và nam giới yêu thích vì kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế thú vị và dễ lái. Dù được cập nhật nhiều chi tiết mới phù hợp với xu hướng hiện đại nhưng kiểu dáng cổ điển của Volkswagen Beetle vẫn được giữ lại.

Xe có cả biến thể coupe và mui trần. Bất kể là biến thể nào, chiếc Volkswagen này luôn có hệ thống thông tin giải trí dễ sử dụng, khả năng xử lý tự tin và mang đến hành trình êm ái. Vì vậy, VW Beetle xứng đáng đứng đầu danh sách những chiếc xe đẹp, dễ thương dành cho phụ nữ.

2. Toyota Yaris

Toyota Yaris có không gian ngồi rộng rãi, các tính năng giải trí dễ sử dụng, có sẵn kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống lái nhạy và chắc chắn, phản hồi lái chính xác giúp việc lái xe đối trở nên dễ dàng hơn với phụ nữ.

Ngoài ra, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, ước tính trên đường cao tốc chỉ là 5,88L/100km. Xe còn có hệ thống cảnh báo tiền va chạm ở tốc độ thấp và các tính năng an toàn chủ động tiêu chuẩn. Do đó, Toyota Yaris được xem như là mẫu xe đô thị lý tưởng cho phụ nữ thích mua sắm.

3. Mazda CX-30

Mazda vẫn luôn được biết đến là nhà sản xuất ô tô tạo ra những mẫu xe dẹp và hấp dẫn người xem với màu sắc sống động. Trong đó, Mazda CX-30 mang đến vẻ ngoài rất gợi cảm, hệ thống giải trí tiên tiên và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao.

Xe được trang bị động cơ 2.0L tạo ra công suất 146 mã lực. Về khả năng vận hành, Mazda CX-30 được giới chuyên môn đánh giá là chiếc xe rất thú vị để lái. Thế nên, nếu bạn là phụ nữ đang tìm kiểm một chiếc xe thể thao, nhỏ gọn, Mazda CX-30 xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu.

4. MINI Cooper

MINI Cooper được ví như là biểu tượng của ngành ô tô nhờ kiểu dáng bên ngoài táo bạo, chất lượng chế tạo tinh tế vượt trội và nhiều tùy chọn cá nhân hóa. Cooper cũng là mẫu xe phổ biến nhất của hãng xe Anh Quốc và nó có nhiều biến thể thân xe khác nhau (3 cửa, 5 cửa và mui trần).

Nội thất của MINI Cooper có thiết kế tươi sáng và sống động với nhiều bề mặt bo tròn và và cụm nút bấm. Giá bán hơi đắt nhưng chất lượng nội thất tương xứng. Xe cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu khiến bất kỳ nữ tài xế nào cũng phải thích nó.

Về cơ bản thiết kế của mẫu MINI Cooper hiện hành tuy không giống với mẫu Mini cổ điển nhưng nó vẫn có được cảm giác đẹp và hoài cổ.

5. Fiat 500

Với kiểu dáng cổ điển, khả năng xử lý linh hoạt, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, hộp số sàn sang số nhanh và xếp hạng an toàn 5 sao, Fiat 500 là lựa chọn tuyệt vời cho những phụ nữ đang tìm kiếm một mẫu xe thú vị và thiết thực.

Nói một cách đơn giản, Fiat 500 là một trong những chiếc xe nhỏ xinh được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, nhờ ngoại thất quyến rũ và nội thất lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển.

Kích thước nhỏ gọn của Fiat 500 giúp nữ tài xế dễ dàng di chuyển trên các con phố đông đúc và chen chúc trong các bãi đậu xe chật hẹp.

6. Ford Fiesta

Ford Fiesta là một trong những chiếc xe phổ biến được phụ nữ lựa chọn mua vì nhiều lý do. Nó có mức giá ngang với những chiếc xe nhỏ nhưng hiệu suất và độ tin cậy của nó tốt hơn nhiều so với những chiếc xe đối thủ cỡ nhỏ khác.

Bên cạnh đó, Ford Fiesta có nội thất khá đẹp cộng với chi phí vận hành thấp. Hơn nữa, nó còn được trang bị rất nhiều tính năng như Ford My Key hay SYNC giúp phụ nữ dễ dàng tùy chỉnh thông tin trong khi lái xe mà không bị phân tâm.

7. Honda Fit

Fit là mẫu xe nhỏ tốt nhất của thương hiệu Honda được thiết kế dành cho phụ nữ nhờ không gian bên trong rộng và linh hoạt. Xét trong tầm giá, đây cũng là chiếc xe tốt nhất cho những chị em phụ nữ có vóc dáng tương đối cao bởi bạn sẽ khó tìm được một chiếc xe nhỏ nào khác có không gian tương tự như Honda Fit.

8. Volkswagen Polo

Nếu bạn là một fan của Volkswagen thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua mẫu xe VW Polo. Đây là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe quốc dân đến từ Đức. Xe được trang bị động cơ 1.6L mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với một chiếc xe dành cho phụ nữ.

Điều mà Volkswagen luôn duy trì chính là cung cấp nhiều thứ hơn so với một chiếc xe nhỏ phổ thông như 4 túi khí, cân bằng điện tử và các tính năng hỗ trợ lái khác.

9. Audi TT

Audi TT là một chiếc xe nhỏ gọn, có ngoại hình đẹp mắt và rất thu hút sự chú ý của phụ nữ. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0 tăng áp 228 mã lực với các tùy biến phiên bản coupe hoặc mui trần.

Là một chiếc xe thể thao sang trọng, Audi TT vượt trội nhờ đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn ở động cơ, khả năng xử lý linh hoạt và nội thất cao cấp. Khoang nội thất của Audi hiện đại, với ghế trước rộng rãi.

Hiệu suất của Audi TT có thể không gây ấn tượng nhưng sẽ thật tuyệt khi lái chiếc xe này đi làm hàng ngày.

10. Posche Cayenne

Một trong những lựa chọn phổ biến nhất của phụ nữ đối với xe SUV là chiếc xe gầm cao hạng sang Cayenne do Porsche sản xuất. Lý do cho điều này bao gồm mức độ an toàn và thoải mái tăng lên cũng như vị trí lái xe cao hơn mà nó mang lại.

Mặc dù với phụ nữ, chiếc xe đơn giản cũng chỉ để vận hành, nhưng những gì mà Porsche Cayenne cung cấp như hai hàng ghế có thể điều chỉnh độ cao, hỗ trợ đệm lưng và làm mát ghế thì nó xứng đáng để những tài xế nữ chịu chi thêm tiền để sở hữu chiếc xe này.

Ngô Minh (t/h)

