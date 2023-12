Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Xuân Quy - Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết: “Công trình xảy ra 3 người chết và nhiều người bị thương là của ông Nguyễn Văn Đoàn (38 tuổi, trú tổ dân phố số 8). Ông Đoàn vừa là chủ nhà (chủ đầu tư –PV), vừa chủ đơn vị thi công”.

Cơ quan công an khởi tố bị can Nguyễn Văn Đoàn. Ảnh CACC.

Cùng ngày, Công an tỉnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đoàn, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng"

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/12, công trình xây dựng của ông Nguyễn Văn Đoàn đang đổ bê tông phần mái thì bị sập, khiến 3 người chết và nhiều người bị thương.

Công an xác định, trong tháng 11/2023, ông Đoàn thuê mặt bằng đất tại khu Đồng Miễu thuộc tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, để xây dựng công trình nhà ở; được UBND huyện Thái Thụy cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Nhưng ông Đoàn tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Ông này cũng không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà trực tiếp chỉ đạo thi công.

Nói về góc độ pháp lý nêu trên, luật sư Chu Quỳnh Vương – VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Để làm giảm nguy cơ bị tai nạn trong quá trình thi công công trình và tiến độ, chủ công trình riêng lẻ cần trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân.

Chủ công trình cũng cần lưu ý, phải kiểm soát, quản lý các rủi ro trong thi công bằng cách thực hiện đúng thiết kế, bản vẽ, không nên tự ý thay đổi.

Đồng thời, chủ công trình cũng phải thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng; thực hiện nghiêm túc các quy định về kỹ thuật và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý xây dựng.

Luật sư Chu Quỳnh Vương trao đổi với PV về vụ việc.

Nói về sự cố xảy ra chết người, luật sư Quỳnh Vương phân tích: “Các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến vụ sập mái nhà và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các quy định quản lý công trình xây dựng.

Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, nên cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ quá trình thi công công trình này có đảm bảo an toàn lao động hay không, để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật".

Từ đó, theo luật sư Quỳnh Vương, chủ nhà tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp; không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật, giám sát an toàn độc lập mà trực tiếp chỉ đạo thi công là vi phạm.

Vì trong luật xây dựng có nêu: "Việc thuê đơn vị hỗ trợ và chủ đầu tư cùng với nhà thầu thi công phải phối hợp với nhau, nhằm đảm bảo an toàn cho con người cũng như công trình xây dựng... Quá trình thi công các đơn vị liên quan có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả khi xảy ra”

Luật sư Quỳnh Vương cho rằng, do có hậu quả chết người xảy ra nên đơn vị quản lý, chủ doanh nghiệp... phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người bị thương được cứu chữa kịp thời, đồng thời hỗ trợ mai táng đối với gia đình có người thiệt mạng. Tiếp đến là hoàn tất thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Qua đây, theo luật sư Vương, để đảm bảo an toàn trong thi công và tránh tai nạn lao động, chủ nhà và thợ thi công cần chấp thuận kế hoạch theo hồ sơ an toàn trong thi công xây dựng do nhà thầu lập cũng như kiểm tra, giám sát; không nên tự thực hiện không theo kế hoạch.