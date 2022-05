Từ vụ 'tiến sĩ cầu lông': Đang tồn tại chính sách khuyến khích việc háo danh?

'Đúng quy trình' Nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh đang là giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất, thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh của ĐH Tây Bắc. Trả lời VOV, ông Dương Xuân Lượng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh cho biết, việc nhiều ý kiến bình luận trên mạng có thể do chưa hiểu sâu về lĩnh vực thể dục thể thao nên cho rằng hàm lượng khoa học, tính mới mẻ của đề tài này chưa “xứng” để trở thành luận án tiến sĩ. "Tuy nhiên điều quan trọng là luận án này đã được hội đồng khoa học chấm, thông qua, công nhận” - ông Lượng nói. Còn ông Trần Hiếu, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng khẳng định đề tài này đã được hội đồng thẩm định qua nhiều vòng, có đầy đủ thủ tục và biên bản nghiệm thu đúng quy trình.