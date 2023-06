Trước sự kiện bóng đá nữ nước nhà tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh, cùng cảm hứng với hành trình đi đến vinh quang của thầy trò HLV Mai Đức Chung, VFF và ViewFinder cùng đối tác thực hiện bộ phim tài liệu điện ảnh với tên gọi: Vietnam – Where are you?

Đây là bộ phim tài liệu điện ảnh đầu tiên về tuyển nữ Việt Nam. Xa hơn nữa là câu chuyện về sự vươn lên của những cá nhân, sự nỗ lực và hy sinh của một tập thể đặc biệt.

Lãnh đạo Sở VH&TT TP.HCM, VFF, nhà tài trợ chúc mừng dự án phim tài liệu về tuyển nữ Việt Nam

Vietnam - Where are you? là thể loại điện ảnh tài liệu dựa trên chất liệu con người và sự kiện có thật những câu chuyện chính được sáng tác để gần gũi, nhạy cảm, tinh tế và đến gần với khán giả quần chúng hơn thay vì góc nhìn phóng sự

Bộ phim dự kiến phát hành vào ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.