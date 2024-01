Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn... là một trong số các ngành học mới được nhiều trường dự kiến mở thêm trong mùa tuyển sinh năm nay.

Mới đây, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo dự kiến mở 6 ngành học mới cho năm 2024. 6 ngành mới này gồm: Khoa học dữ liệu (thuộc lĩnh vực Toán và thống kê), Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin (lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin), Quan hệ lao động (lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý).

Trong đó, các ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo dự kiến quy mô tuyển là 100 sinh viên mỗi ngành, các ngành còn lại tuyển mỗi ngành 50.

Trong số những ngành này của Trường ĐH Kinh tế quốc dân, trừ ngành Quan hệ lao động đào tạo hệ cử nhân, 5 ngành còn lại sẽ có cả hệ cử nhân và kỹ sư.

Đây được coi là một trong những điểm mới rất đáng chú ý khi trước nay, thông thường, bằng kỹ sư chỉ dành cho các chuyên ngành kỹ thuật, chú trọng thực hành chuyên sâu và là thế mạnh của những trường kỹ thuật như ĐH Bách khoa, ĐH Giao thông, ĐH Xây dựng Hà Nội,... Còn nhóm trường chuyên ngành Kinh doanh, quản lý như ĐH Kinh tế quốc dân chủ yếu đào tạo chương trình cử nhân.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, việc xây dựng ngành mới có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hoá và mở rộng các ngành đào tạo của trường, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như góp phần nâng cao vị thế của trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Công tác xây dựng ngành mới cũng được trường này xác định trong phương hướng và kế hoạch phát triển chung, phù hợp với yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với nhu cầu của xã hội và người học.

Năm 2024, Trường ĐH Ngoại thương cũng dự kiến tuyển sinh ngành Khoa học máy tính, chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh, đồng thời bắt đầu tuyển sinh chương trình song bằng với ĐH Queensland (Australia) ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình Kinh doanh quốc tế (International Business) và Phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Analytics) tại Trụ sở chính Hà Nội.

Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM có thêm 7 ngành mới gồm: Kinh tế số, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật nhiệt, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ tài chính.

Năm 2024, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội bắt đầu tuyển sinh ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn. Theo phía nhà trường, đây là một ngành học rất tiềm năng và đang được Chính phủ đầu tư để phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện nhà trường cũng cho biết, chương trình đào tạo sẽ hướng tới trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan đến thiết kế, chế tạo và đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn tích hợp, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn cao, đón đầu xu hướng phát triển của ngành công nghiệp nhiều tiềm năng này.

Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội cũng dự định tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch bán dẫn bậc thạc sĩ trong năm nay.

Còn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023 do năm 2024 mở thêm 2 ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2+2).

Năm 2024, Trường ĐH Phenikaa cũng dự kiến mở thêm 8 ngành/chương trình đào tạo so với năm 2023 gồm: Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn), Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin (một số học phần chuyên ngành học bằng Tiếng Anh), Marketing, Công nghệ tài chính, Kỹ thuật hình ảnh y học, Quản lý bệnh viện, Y học cổ truyền.