Nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho VCK Asian Cup 2023, nên tất cả các đội tuyển đều không được tập luyện tại bất kỳ sân thi đấu nào. AFC sắp xếp cho các đội tuyển thăm quan SVĐ tương ứng với lịch thi đấu của mỗi đội trước từng lượt trận.

Tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp tuyển Nhật Bản vào ngày 14/1 trên SVĐ Al Thumama, nên thầy trò HLV Troussier được tham quan sân này trước trận đấu, chủ yếu giúp các cầu thủ có cảm quan tốt về mặt sân cũng như không gian thi đấu.

HLV Troussier cùng các thành viên BHL "tự sướng" tại Al Thumama

Các tuyển thủ Việt Nam bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của SVĐ từng tổ chức World Cup 2022. Ngoài việc được thử cảm giác đứng trên mặt cỏ, Quang Hải và các đồng đội đi thăm phòng thay đồ, các phòng chức năng của sân.

Ở Asian Cup 2023, SVĐ Al Thumama còn tổ chức các trận đấu giữa Lebanon vs Trung Quốc, Hàn Quốc vs Jordan, Nhật Bản vs Indonesia, một trận đấu của vòng 1/8 và một trận bán kết.

Tuyển Việt Nam có tinh thần rất thoải mái trước trận gặp Nhật Bản

Sau trận gặp Nhật Bản, tuyển Việt Nam chạm trán đối thủ cùng khu vực Indonesia, cũng vào lúc 21h30 ngày 19/1. Trận đấu này diễn ra trên SVĐ Abdullah bin Khalifa. Trận đấu cuối cùng của “Những chiến binh Sao vàng” tại vòng bảng, gặp Iraq trên SVĐ Jassim bin Hamad, vào ngày 24/1.

Tối 13/1, tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân gặp Nhật Bản, lúc 18h30 ngày 14/1.