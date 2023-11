Trẻ hoá…

Kết thúc buổi tập cuối vào tối 12/11, HLV Troussier chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà Philippines trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Không bất ngờ với danh sách hay nhóm bị loại khi thuyền trưởng người Pháp mang đến Philippines số lượng cầu thủ trẻ đông đảo đang ở độ tuổi dưới 23 từng xuất hiện trong giải đấu gần đây như SEA Games hay vòng loại U23 châu Á, vô địch Đông Nam Á…

HLV Troussier vẫn kiên định với kế hoạch trẻ hoá tuyển Việt Nam

Càng không khó hiểu, bởi ngay từ danh sách ban đầu số lượng các cầu thủ U23 cũng chiếm khá đông đảo, nên khi rút gọn vẫn đảm bảo suất đi đến Philippines chuẩn bị cho trận ra quân tại vòng loại World Cup 2026.

Trước trận đấu, danh sách này được rút gọn xuống còn 23 cầu thủ tuy nhiên những gì mà HLV Troussier đang làm cho thấy thuyền trưởng người Pháp thực sự quyết tâm, kiên định với con đường mình đang đi, tức trẻ hoá tuyển Việt Nam.

... nhưng đừng là trẻ quá

Quyết tâm làm mới, xây dựng lớp kế cận cho tuyển Việt Nam nhằm hiện thực hoá giấc mơ World Cup của HLV Philippe Troussier là đáng ghi nhận, nhưng điều này không có nghĩa người hâm mộ ít lo lắng trước trận đấu ra quân đấu Philippines của các chàng trai áo đỏ.

Về tính chất, trận đấu này là quan trọng bởi chỉ có chiến thắng mới giúp tuyển Việt Nam tạo ưu thế trong cuộc đua giành vé vào vòng trong cũng như gần hơn với mục tiêu World Cup 2026.

điều đó không sai, nhưng lúc này tuyển Việt Nam cần chiến thắng

Không những thế, 3 điểm trước Philippines còn có tính giải toả cho tuyển Việt Nam lẫn HLV Troussier sau trận giao hữu chưa mấy ấn tượng dưới thời thuyền trưởng người Pháp.

Vì những lý do nói trên người hâm mộ cần ông Troussier an toàn nhằm phục vụ mục tiêu trước mắt hơn là cho kế hoạch dài hơi mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang xây dựng.

Càng mong sự an toàn khi thực tế Philippines dù có thể không được đánh giá mạnh hơn so với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng có biệt danh Azkals luôn ẩn chứa sự nguy hiểm tới từ các cầu thủ sở hữu thể hình cao to, chưa nói nhiều người trong số đó từng, đang thi đấu ở châu Âu, hoặc Nhật Bản, Thái Lan…

Càng có lý do buộc ông Troussier và tuyển Việt Nam thận trọng, đó là bởi Philippines trong các giải đấu AFF Cup gần đây dù ít thành công, nhưng cần nhớ đội bóng này thường hiếm khi mang đến đội hình mạnh nhất với những cầu thủ chơi bóng ở châu Âu vì lý do CLB chủ quản không nhả người.

Tuyển Việt Nam nếu dùng những cầu thủ có kinh nghiệm, sẽ không ngại Philippines, ngược lại rất rắc rối. Vì lẽ đó, ông Troussier cứ việc trẻ hoá nhưng… đừng vội trẻ quá.