{"article":{"id":"2221771","title":"Tuyển Việt Nam: V-League trở lại và điều HLV Troussier chờ đợi nhất","description":"HLV Troussier bên cạnh việc tìm kiếm thêm tân binh cho tuyển Việt Nam cũng chờ đợi sự hồi sinh của hàng loạt ngôi sao khi V-League trở lại vào cuối tuần này.","contentObject":"<p>1. Sau hơn 8 tháng nắm quyền, nhìn vào những lần tập trung từ U23 Việt Nam đến <a href=\"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-tag8013680640245068705.html\">tuyển Việt Nam</a> có thể thấy HLV Troussier thực sự cởi mở và trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ một cách công bằng nhất.</p>

<p>Đến lúc này trong 5 lần lên danh sách cho tuyển Việt Nam, chưa khi nào thuyền trưởng người Pháp không dành chỗ cho các tân binh hoặc các cầu thủ đang chơi nổi bật trong màu áo CLB.</p>

<p>Và từ những gì cho thấy, cũng lại khẳng định một lần nữa thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang thực sự muốn tăng chất cho đội nhà bằng các “thuỷ thủ” mới miễn sao phù hợp triết lý, khát vọng của ông.</p>

<p>Nói một cách khác, <a href=\"https://vietnamnet.vn/hlv-philippe-troussier-tag12762254540411145231.html\">ông Troussier</a> không bó mình trong việc phải phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào trong chiến dịch làm mới tuyển Việt Nam cho mục tiêu World Cup.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hlv-philippe-troussier-1334.jpg?width=768&s=fePEP5Vgh-0qxgvpOO8qKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hlv-philippe-troussier-1334.jpg?width=1024&s=fjTBroyT50122BoLhsMYLQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hlv-philippe-troussier-1334.jpg?width=0&s=40n4gXpLk1be95BS-CxEpA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hlv-philippe-troussier-1334.jpg?width=768&s=fePEP5Vgh-0qxgvpOO8qKA\" alt=\"hlv philippe troussier.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hlv-philippe-troussier-1334.jpg?width=260&s=qkN53S5VqOiHyvm_J6Tq6A\"></picture>

<figcaption>HLV Troussier đang rất chờ đợi vào V-League 2023/2024</figcaption>

</figure>

<p>2. Dù không phụ thuộc vào các ngôi sao, nhưng chắc chắc ông Troussier vẫn cần nhóm cầu thủ này nhằm phục vụ cho những ý đồ về chuyên môn mà ông đặt ra đối với tuyển Việt Nam.</p>

<p>Nhìn vào các trận đấu giao hữu lẫn chính thức vừa qua, rõ ràng lúc này thuyền trưởng người Pháp đang rất trông đợi vào sự trở lại từ Quang Hải, Văn Hậu trước khi vòng loại World Cup 2026 tiếp tục vào tháng 3/2024.</p>

<p>Mong như thế cũng dễ hiểu khi cánh trái dù cả Tuấn Tài, Minh Trọng khá tiến bộ, nhưng nếu có Văn Hậu mọi chuyện cũng sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ vào năng lực chuyên môn từ cầu thủ người Thái Bình.</p>

<p>Hoặc với Quang Hải, nếu tiền vệ thuộc biên chế CAHN tìm được phong độ đỉnh cao, khả năng tấn công của tuyển Việt Nam sẽ khó lường, chất lượng hơn thay vì phập phù như đang thấy.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-hai-1335.jpeg?width=768&s=xE4VfbCllMvE-aFgiquY5g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-hai-1335.jpeg?width=1024&s=GhEl6BiZW0KYM2hfv6BtuA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-hai-1335.jpeg?width=0&s=dX1WoKBxU267TJDYOXAyRg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-hai-1335.jpeg?width=768&s=xE4VfbCllMvE-aFgiquY5g\" alt=\"quang hai.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quang-hai-1335.jpeg?width=260&s=yT3yBhbeNaf7pYfh-DcyTg\"></picture>

<figcaption>cùng với đó là sự trở lại từ Quang Hải hay các ngôi sao khác </figcaption>

</figure>

<p>3. Trong suốt hơn 8 tháng nắm quyền, HLV Troussier đã gọi lên tuyển Việt Nam hơn 80 cầu thủ phục vụ cho chiến dịch chinh phục tấm vé World Cup 2026.</p>

<p>Trên lý thuyết, số lượng cầu thủ mà ông thầy người Pháp gọi lên tập trung, thử nghiệm hay sử dụng là đủ cho chặng đường dài tại vòng loại World Cup, nhưng thực tế lại khác.</p>

<p>Với triết lý, mục tiêu mới và khó khăn hơn rõ ràng ông Troussier thừa hiểu chừng đó con người là chưa đủ, thậm chí không phù hợp sau khi được trao cơ hội nên bắt buộc cần thêm những cầu thủ khác cho chiến dịch quan trọng đang diễn ra.</p>

<p>Chính vì thế, trong khoảng 3 tháng tới khi trái bóng V-League lăn, bên cạnh mong muốn sự trở lại của các cựu binh điều ông Troussier chờ nhất sẽ là các gương mặt mới xuất hiện, hoặc nhóm cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế tuyển Việt Nam được ra sân thi đấu nhiều hơn thay vì đóng vai trò ít quan trọng tại CLB như đang thấy.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00URBK.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tuyen-viet-nam-v-league-tro-lai-va-dieu-hlv-troussier-cho-doi-nhat-2221771.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-viet-nam-v-league-tro-lai-va-dieu-hlv-troussier-cho-doi-nhat-1332.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-viet-nam-v-league-tro-lai-va-dieu-hlv-troussier-cho-doi-nhat-1333.jpeg","updatedDate":"2023-12-02T00:03:51","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221638","title":"Ronaldo bất lực, Al Nassr thua đậm Al Hilal ở 'siêu kinh điển'","description":"Cristiano Ronaldo hoàn toàn im tiếng, Al Nassr nhận thất bại 0-3 trên sân của Al Hilal ở vòng 15 Saudi Pro League 2023/24. Kết quả này khiến Al Nassr bị chính đối thủ bỏ xa tới 7 điểm trên bảng xếp hạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-al-hilal-3-0-al-nassr-ronaldo-bat-luc-2221638.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ronaldo-bat-luc-al-nassr-thua-dam-al-hilal-o-sieu-kinh-dien-53.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:06:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221637","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 2/12/2023: Ronaldo và Al Nassr thảm bại","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 2/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-2-12-2023-2221637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/ket-qua-bong-da-hom-nay-2122023-ronaldo-va-al-nassr-thua-dau-51.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221755","title":"Tiger Woods trở lại sân golf: Ý chí nhà vô địch","description":"Biểu tượng Tiger Woods trở lại sân golf để tranh tài Hero World Challenge mà anh tổ chức, 7 tháng sau ca phẫu thuật và sắp tròn 48 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiger-woods-o-hero-world-challenge-y-chi-nha-vo-dich-golf-2221755.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tiger-woods-tro-lai-san-golf-y-chi-nha-vo-dich-1336.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:34:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221698","title":"Sir Jim lên kế hoạch chuyển nhượng đưa MU trở lại đỉnh cao","description":"Sir Jim Ratcliffe sẽ đưa ra những thay đổi quan trọng với đội ngũ chuyển nhượng MU, hy vọng vực dậy đế chế Quỷ đỏ trong tương lai gần.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sir-jim-ratcliffe-len-ke-hoach-chuyen-nhuong-dua-mu-tro-lai-dinh-cao-2221698.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sir-jim-len-ke-hoach-chuyen-nhuong-dua-mu-tro-lai-dinh-cao-913.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221598","title":"Tuyển Việt Nam: Quang Hải trở lại, HLV Troussier tính thế nào","description":"Quang Hải trở lại với tuyển Việt Nam sau khi bình phục chấn thương, và HLV Philippe Troussier đang phải tính toán để sử dụng số 19 hiệu quả nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-quang-hai-tro-lai-hlv-troussier-tinh-the-nao-2221598.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-viet-nam-quang-hai-tro-lai-hlv-troussier-tinh-the-nao-890.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:33:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221614","title":"MU nhắm 'Vidic mới', Liverpool mua Openda","description":"MU nhắm \"Vidic mới\" Dragusin, Liverpool có ý định mua Openda, Tottenham tranh chữ ký trung vệ Antonio Silva là những tin bóng đá chính hôm nay, 1/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-1-12-mu-ky-dragusin-liverpool-mua-openda-2221614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mu-nham-vidic-moi-liverpool-mua-openda-700.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:22:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221586","title":"Arsenal tham vọng nổ 'bom tấn' Mbappe","description":"Arsenal triển khai kế hoạch kích nổ \"bom tấn\" chuyển nhượng Kylian Mbappe, bên cạnh tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-mo-bom-tan-chuyen-nhuong-mbappe-2221586.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/arsenal-tham-vong-no-bom-tan-mbappe-601.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:01:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221519","title":"MU mất phương hướng: Vấn đề từ nhà Glazer","description":"MU đang mất phương hướng với số bàn thua nhiều nhất kể từ năm 1963, mà nguyên nhân lớn nhất đến từ cách quản lý của anh em nhà Glazer.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-khung-hoang-loi-vi-nha-glazer-2221519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mu-mat-phuong-huong-van-de-tu-nha-glazer-446.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:57:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221501","title":"Dàn sao MU ủ rũ trở lại tập luyện sau trận hòa như thua Galatasaray","description":"Các cầu thủ MU không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức trở lại tập luyện ở Carrington sau chuyến làm khách hòa như thua trước chủ nhà Galatasaray.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-sao-mu-u-ru-tro-lai-tap-luyen-sau-tran-hoa-nhu-thua-galatasaray-2221501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dan-sao-mu-u-ru-tro-lai-tap-luyen-sau-tran-hoa-nhu-thua-galatasaray-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:48:17","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221172","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/12/2023: Ronaldo đá siêu kinh điển Saudi Pro","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1-12-2023-2221172.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1122023-ronaldo-da-sieu-kinh-dien-saudi-pro-509.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221460","title":"Lukaku ghi bàn, đội bóng của HLV Mourinho đi tiếp ở Europa League","description":"Romelu Lukaku lập công, nhưng AS Roma để tuột chiến thắng trước Servette, qua đó chỉ đoạt vé vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng G Europa League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-servette-1-1-roma-europa-league-c2-2023-24-2221460.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lukaku-ghi-ban-doi-bong-cua-hlv-mourinho-di-tiep-o-europa-league-110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221462","title":"Sợ mất vị trí số 1 MU, Andre Onana bỏ CAN 2024","description":"Thủ thành Andre Onana có thể rút lui khỏi Cúp bóng đá châu Phi 2024 (CAN 2024) nhằm giữ vị trí số 1 trong khung gỗ MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-mat-vi-tri-so-1-mu-andre-onana-bo-can-2024-2221462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/so-mat-vi-tri-so-1-mu-andre-onana-bo-can-2024-107.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221458","title":"Salah tỏa sáng, Liverpool đoạt vé vào vòng knock-out Europa League","description":"Mohamed Salah ghi một bàn thắng cùng pha kiến tạo, Liverpool đè bẹp LASK Linz với tỷ số 4-0, ở lượt trận thứ 5 bảng E. Kết quả này đưa thầy trò Klopp vào vòng knock-out Europa League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-4-0-lask-europa-league-c2-2023-24-2221458.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/salah-toa-sang-liverpool-doat-ve-vao-vong-18-europa-league-93.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:07:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221193","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 1/12/2023: Liverpool thắng to, Roma đi tiếp","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 1/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-1-12-2023-2221193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ket-qua-bong-da-hom-nay-1122023-liverpool-thang-to-roma-di-tiep-163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221363","title":"U23 Việt Nam: HLV Troussier tính gì ở giải châu Á 2024","description":"HLV Troussier không chỉ đặt mục tiêu tiến xa ở VCK U23 châu Á 2024 mà còn xem đó như bài kiểm tra lớn nhất đối với U23 Việt Nam hòng nâng cấp ĐTQG.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/u23-viet-nam-hlv-troussier-tinh-gi-o-giai-chau-a-2024-2221363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/u23-viet-nam-hlv-troussier-tinh-gi-o-giai-chau-a-2024-1515.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221068","title":"Hải Phòng tuột chiến thắng, hết cơ hội đi tiếp ở AFC Cup","description":"Hải Phòng FC bị chủ nhà PSM Makassar cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 5 bảng H, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hết cơ hội đi tiếp ở AFC Cup 2023/24.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-psm-makassar-1-1-hai-phong-afc-cup-2023-24-2221068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hai-phong-tuot-chien-thang-het-co-hoi-di-tiep-o-afc-cup-1441.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:00:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221337","title":"Bất ngờ thứ hạng của tuyển Việt Nam, 1 đội bóng Đông Nam Á nhảy vọt","description":"Chiều 30/11, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 11/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-thu-hang-cua-tuyen-viet-nam-1-doi-bong-dong-nam-a-nhay-vot-2221337.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-ngo-thu-hang-cua-tuyen-viet-nam-1-doi-bong-dong-nam-a-nhay-vot-1400.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221316","title":"Erik ten Hag được yêu cầu loại Andre Onana ở trận MU đấu Newcastle","description":"Trong lúc fan MU đòi Erik ten Hag loại Andre Onana ở trận Newcastle, cựu danh thủ Ruud Gullit cũng khuyên thuyền trưởng Quỷ đỏ không nên để thủ môn này gây họa thêm.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-phai-loai-andre-onana-khoi-tran-mu-dau-newcastle-2221316.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/erik-ten-hag-duoc-yeu-cau-loai-andre-onana-o-tran-mu-dau-newcastle-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221225","title":"Jude Bellingham: Đôi giày Zidane và lịch sử Cúp C1","description":"Jude Bellingham tiếp tục làm nên lịch sử khi Real Madrid thắng Napoli 4-2, ngày anh mang đôi giày mà Zidane từng ghi bàn trận chung kết Cúp C1 2002.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jude-bellingham-doi-giay-zidane-va-ky-luc-cup-c1-2221225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/jude-bellingham-doi-giay-zidane-va-lich-su-cup-c1-1066.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221096","title":"Đặng Văn Lâm không ngại 'đấu' Filip Nguyễn ở tuyển Việt Nam","description":"Thủ thành Đặng Văn Lâm sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh vị trí số 1 ở khung thành tuyển Việt Nam, một khi Filip Nguyễn nhập tịch thành công.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-van-lam-khong-ngai-dau-filip-nguyen-o-tuyen-viet-nam-2221096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dang-van-lam-khong-ngai-dau-filip-nguyen-o-tuyen-viet-nam-790.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:06:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221135","title":"MU hỏi mua Florian Wirtz, Bayern chốt Varane","description":"MU mua Florian Wirtz, Bayern Munich chốt Varane, Barca và Quỷ đỏ cùng tranh Guido Rodriguez là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 30/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-30-11-mu-ky-florian-wirtz-bayern-lay-varane-2221135.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mu-hoi-mua-florian-wirtz-bayern-chot-varane-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T13:19:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221002","title":"Lộ diện võ sĩ kế thừa Duy Nhất tranh đai vô địch MMA Championship","description":"Vượt qua các đối thủ mạnh, Bùi Trường Sinh - võ sĩ được đánh giá kế thừa Nguyễn Trần Duy Nhất tranh đai vô địch hạng 60kg tại MMA Championship 11 (LC11).","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-vo-si-ke-thua-duy-nhat-tranh-dai-vo-dich-mma-championship-2221002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lo-dien-vo-si-ke-thua-duy-nhat-tranh-dai-vo-dich-mma-championship-766.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220935","title":"Nhận định Hải Phòng đấu PSM Makassar: Nuôi hy vọng đi tiếp","description":"Hải Phòng hạ quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của PSM Makassar (Indonesia), vòng bảng AFC Cup 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-hai-phong-vs-psm-makassar-19h-ngay-30-11-2220935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhan-dinh-hai-phong-dau-psm-makassar-nuoi-hy-vong-di-tiep-760.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:23:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221095","title":"Messi xin Pep Guardiola cho gia nhập Man City nhưng bị từ chối phũ","description":"Messi được cho đã năn nỉ thầy cũ Pep Guardiola cho cuộc tái ngộ ở Man City nhưng đã bị cựu thuyền trưởng Barca từ chối thẳng thừng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/messi-xin-pep-guardiola-cho-gia-nhap-man-city-nhung-bi-tu-choi-phu-2221095.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/messi-xin-pep-guardiola-cho-gia-nhap-man-city-nhung-bi-tu-choi-phu-660.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221042","title":"Neymar bị bạn gái 'đá': Tật xấu không chừa","description":"Neymar và bạn gái Bruna Biancardi chia tay chỉ hơn một tháng sau khi con gái của họ chào đời, do cầu thủ bóng đá Brazil thiếu chung thủy.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/neymar-bi-bruna-biancardi-chia-tay-vi-lang-nhang-2221042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/neymar-bi-ban-gai-da-tat-xau-khong-chua-557.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:32:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa