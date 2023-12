{"article":{"id":"2225111","title":"'Tuyết rơi' trên phố đi bộ châu Âu ở Hà Nội, giới trẻ đổ xô check-in","description":"Hàng trăm bạn trẻ kéo nhau đến phố đi bộ kiểu Châu Âu tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) để vui chơi sớm dịp Giáng Sinh khi khu vực này sử dụng cây thông và máy phun tuyết giả.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-1-1-1284.jpg?width=768&s=22UyibVofMN2LnL6JvEt1g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-1-1-1284.jpg?width=1024&s=STbZnANqyLu5pIJzY_pLOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-1-1-1284.jpg?width=0&s=b2r3ZZNYNeARKCWw5w4_fA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-1-1-1284.jpg?width=1280&s=ZSEidN0gm6Xli2ahrwKKNA\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-1-1-1284.jpg?width=260&s=G4U8fA9xfPbceTob4kAN2A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chiều 9/12, tuyến phố đi bộ của quận Thanh Xuân (Hà Nội) dài 250m được trang hoàng đón Giáng sinh lộng lẫy với những màu sắc bắt mắt. Trước đó nhiều ngày, nơi đây đã trở thành địa điểm vui chơi, chụp ảnh của giới trẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-1285.jpg?width=768&s=R9Q2xbSLp5ZBPB6sgcYzCg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-1285.jpg?width=1024&s=OUjhTRU3-NWdHlgIWnH1xQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-1285.jpg?width=0&s=8DS4CkRQRmC549Y05z5qWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-1285.jpg?width=1280&s=rVn2PeS5gFeoGOKU79H-FQ\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-1285.jpg?width=260&s=pdtwZKtG80jbHlOOZ9SNRw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tại khu vực cây thông Noel, 2 chiếc máy phun tuyết nhân tạo được sử dụng với công suất lớn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-14-1-1286.jpg?width=768&s=SEAbpkIRCe70DPmE6FNTAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-14-1-1286.jpg?width=1024&s=9yHYeG5rJ7_i2XqNG4GS4g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-14-1-1286.jpg?width=0&s=JgSFtOC5DZSEHproS9Nklw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-14-1-1286.jpg?width=1280&s=N60moJlFdOIjSueVgoVU7A\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-14-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-14-1-1286.jpg?width=260&s=jZvjYKrkrJgLk4LQE-LSdw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Nét hào hứng hiện rõ trên gương mặt của nhiều vị khách. Ai nấy đều tranh thủ để có những bức hình sống ảo đặc sặc.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-25-1-1287.jpg?width=300&s=XkJE5TVem7GZoRHG3Cn0Zg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-25-1-1287.jpg?width=0&s=5ObJdUQxNkrQCBRo7htbrg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-25-1-1287.jpg?width=500&s=vIibS-n5nHzrhufPV9p9Eg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-25-1-1287.jpg?width=260&s=1aABmr1Jo0240NUSBTK_ig\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-21-1-1288.jpg?width=300&s=uLZ7o8U0LCxwftBwoQXJlg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-21-1-1288.jpg?width=0&s=slhd6QmA8pttZOTxK_Dd_Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-21-1-1288.jpg?width=500&s=jMTVfIYdsFvSOuYddaDcGA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-21-1-1288.jpg?width=260&s=6x_sq4X-vTaDAv79swUClQ\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-1289.jpg?width=300&s=bYppVKH3ZJoTgSOx5gSUyQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-1289.jpg?width=0&s=Cv7vhrL7xgGBhremqBwQXQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-1289.jpg?width=500&s=aVH2qUxLyBtcxyEOYPpCmQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-1289.jpg?width=260&s=8Znzn0tmAB_El8PSkjHuNA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-1290.jpg?width=300&s=g98P9wMgkkdNnvWE6KOggg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-1290.jpg?width=0&s=GdAeODJV0OCHFlMOsxtwgQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-1290.jpg?width=500&s=Alwk2NAup_Gnh3G033zmHw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-1290.jpg?width=260&s=rnW37jMkWEGdjjYVv7ImDA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Các vị khách xúng xính áo quần đứng check-in. Một nhân viên cho biết, máy phun sử dụng dung dịch đặc biệt để tạo tuyết giả, do đó nhiều người phải chịu ướt để đứng chụp hình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-1291.jpg?width=768&s=8z7n7Yia9sgqEmfLTUx4fA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-1291.jpg?width=1024&s=QxTvE4Sb3vunyxnTTri88Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-1291.jpg?width=0&s=4BDRkeoqIWWX7jFcdNiiaw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-1291.jpg?width=1280&s=qFyk_GzrV6lXC7sHrJ5bKA\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-1291.jpg?width=260&s=uqZCxBrJcVj_MwZlEIxfLg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Những bạn trẻ không quên mang theo phụ kiện để có những bức hình hợp với phong cách Giáng Sinh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-1292.jpg?width=768&s=VWm_qFzRYiv3mDge0-mWrQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-1292.jpg?width=1024&s=FQy3NP-75BB_WSEWRO0xPA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-1292.jpg?width=0&s=9ctGCPVVZX_heGiVLsUnOw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-1292.jpg?width=1280&s=m2gkFaw1VmKwxzxwsCYFQA\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-1292.jpg?width=260&s=-Ue-g3h5NfWtxB6DCPNYuQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>16h chiều thứ bảy, rất đông người bon chen tại khu vực này. Nền gạch sau nhiều thời gian \"tuyết\" rơi cũng đã bị ướt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-1293.jpg?width=768&s=HwftH7PFgZo5w9KIfmZWxQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-1293.jpg?width=1024&s=qUiVeuGRTfdumY86WGVlXQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-1293.jpg?width=0&s=q1a-YTqFbGZ38otE7dgmzQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-1293.jpg?width=1280&s=lsKG-FDNzEKWxLeY8UCXeg\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-1293.jpg?width=260&s=aCI65JLbn3OlfWZf60OZZA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chị Hoài Ngân cùng chồng và con từ Đông Anh tới phố đi bộ để chơi Noel. Chị cho biết, vì công việc bận rộn ngày nghỉ cuối tuần mới có thể đi đón Giáng Sinh sớm. \"Tôi ấn tượng với con phố này vì đầu tư trang trí lộng lẫy, đặc biệt có màn phun tuyết, rất đáng mong đợi\", chị Ngân nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-11-1-1294.jpg?width=768&s=T8nOFXjIewwXzB41AN9CMg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-11-1-1294.jpg?width=1024&s=HwryI9GQSHHFXLce4b7e9A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-11-1-1294.jpg?width=0&s=Z58SJ_X81b9L3McJzxcJLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-11-1-1294.jpg?width=1280&s=htiQbs6MVFm8kc7_Wb-nOw\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-11-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-11-1-1294.jpg?width=260&s=6sOeoazbjDZ699sumnz2TQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Những bạn nữ không quên trang điểm lộng lẫy và mang theo rất nhiều phụ kiện chụp ảnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-1295.jpg?width=768&s=OnUgiUWve1CLqfxHPPRS5A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-1295.jpg?width=1024&s=rJtSVzoy1E6EbYsg66aJpQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-1295.jpg?width=0&s=Jpnj9jorWKoOx1rN8VgKow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-1295.jpg?width=1280&s=OxNBcRKeKhHhuIe7Di4KSA\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-1295.jpg?width=260&s=QjFj1agFZzTf2T2FVKccSA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>\"Tôi thấy các quán cà phê trang trí Noel đẹp dịp này đều đông, nhất là vào cuối tuần nên đã đến đây chụp ảnh. Cũng không ngờ con phố này cũng chật kín. Chụp ảnh khá khó khăn vì toàn bị vướng người\", Hiền Linh chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-1296.jpg?width=768&s=qNYE_XESe49hS7UKA8ou6A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-1296.jpg?width=1024&s=3FsqH-zuyGWBdrWueEvNEQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-1296.jpg?width=0&s=clMS2UPZH0uQFJIMRR3QPQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-1296.jpg?width=1280&s=9zGHZwRVLhoIPZxuwkU8lw\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-1296.jpg?width=260&s=l8HMQo36zFhaPUpLQQQmhA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chiều muộn, tuyến phố đi bộ kiểu châu Âu vẫn tấp nập người ra vào. Dự kiến vào đêm Noel, nơi đây trở thành điểm thu hút rất đông giới trẻ và các gia đình tới vui chơi. phòng và kem dưỡng da du lịch có thể là đồ miễn phí nhưng không phải mọi thứ trong phòng khách sạn đều được phép lấy mang về.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-truoc-danh-sach-nhung-mon-do-bi-trom-nhieu-nhat-o-khach-san-5-sao-2220954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/bat-ngo-truoc-danh-sach-nhung-mon-do-bi-trom-nhieu-nhat-o-khach-san-5-sao-1252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219162","title":"Món bánh tên lạ, giá 'rẻ như cho', khách ăn no nê chưa tới 30.000 đồng","description":"Những chiếc mâm nhôm chất đầy bánh quai vạc nho nhỏ, vỏ trắng trong, lộ phần nhân tôm đỏ au xuất hiện phổ biến tại đường phố, chợ dân sinh ở Phan Thiết (Bình Thuận).","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mon-banh-quai-vac-ten-la-re-nhu-cho-khach-an-vai-dia-o-phan-thiet-2219162.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/mon-banh-ten-la-gia-re-nhu-cho-khach-an-no-ne-chua-toi-30000-dong-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:45:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224947","title":"Du khách thích thú loạt 'trải nghiệm xanh' trong lễ hội du lịch tại Ba Vì","description":"Từ ngày 9/12 đến 10/12, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức \"Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội 2023 – Ba Vì trải nghiệm xanh\" tại Khu du lịch sinh thái Ao Vua, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-thich-thu-loat-trai-nghiem-xanh-trong-le-hoi-du-lich-tai-ba-vi-2224947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/du-khach-thich-thu-loat-trai-nghiem-xanh-trong-le-hoi-du-lich-tai-ba-vi-468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:13:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224860","title":"Vịnh Hạ Long lọt top '10 kỳ quan thiên nhiên hút khách nhất thế giới'","description":"Bên cạnh những tên tuổi lớn, di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam được chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel đưa vào danh sách '10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới'.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-ha-long-lot-top-10-ky-quan-thien-nhien-hut-khach-nhat-the-gioi-2224860.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/vinh-ha-long-lot-top-10-ky-quan-thien-nhien-hut-khach-nhat-the-gioi-331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:05:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224942","title":"Đà Nẵng sẽ mở du lịch đêm trên cây cầu lâu đời nhất bắc qua sông Hàn","description":"Đà Nẵng thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi- cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-se-mo-du-lich-dem-tren-cay-cau-nguyen-van-troi-bac-qua-song-han-2224942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/da-nang-se-mo-du-lich-dem-tren-cay-cau-lau-doi-nhat-bac-qua-song-han-328.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213355","title":"Giải mã ý nghĩa đôi bầu sữa trên cầu thang nhà sàn người Ê Đê","description":"Trên chiếc cầu thang dẫn lên bất cứ ngôi nhà sàn nào của người dân tộc Ê Đê cũng có hình ảnh bầu sữa khiến nhiều du khách tò mò về ý nghĩa của hình tượng này.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-ma-y-nghia-doi-bau-sua-tren-cau-thang-nha-san-nguoi-e-de-2213355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/giai-ma-y-nghia-doi-bau-sua-tren-cau-thang-nha-san-nguoi-e-de-5.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219564","title":"Bể bơi tự nhiên vuông vức đến mức ai cũng tưởng do con người đào","description":"Inishmore, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Aran của Ireland, là nơi có một kỳ quan thiên nhiên đáng chú ý. Đó là một hồ nước hình chữ nhật cắt thẳng vào đá vôi trông như nhân tạo.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-nuoc-tu-nhien-vuong-vuc-den-muc-ai-cung-tuong-do-con-nguoi-dao-2219564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/be-boi-tu-nhien-vuong-vuc-den-muc-ai-cung-tuong-do-con-nguoi-dao-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:25:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224749","title":"Vẻ đẹp lộng lẫy khó cưỡng của những hội chợ Giáng sinh kỳ diệu nhất thế giới","description":"Chợ Giáng sinh được coi là điều diệu kỳ trong dịp cuối năm với nhiều người trên khắp năm châu. Hãy cùng dạo qua những phiên chợ lộng lẫy nhất thế giới khi ngày lễ Thánh đang gần kề.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-2224749.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ve-dep-long-lay-kho-cuong-cua-nhung-hoi-cho-giang-sinh-ky-dieu-nhat-the-gioi-1071.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224403","title":"Du khách bị bắt khẩn cấp vi giấu rái cá, trong quần mang lên máy bay","description":"Giới chức Thái Lan đã vô cùng bất ngờ, thậm chí cả sửng sốt, sau khi bắt được một du khách đang cố gắng buôn lậu hai con rái cá và một con cầy thảo nguyên qua sân bay bằng cách giấu trong quần.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-bi-bat-tai-san-bay-vi-giau-dong-vat-trong-quan-de-buon-lau-2224403.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/du-khach-bi-bat-tai-san-bay-vi-giau-rai-ca-soc-cho-trong-quan-1464.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224518","title":"Đồng Tháp lần đầu tổ chức Festival hoa kiểng Sa Đéc","description":"Trong dịp Tết tây, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival hoa kiểng Sa Đéc với nhiều chương trình hấp dẫn, dự kiến thu hút nhiều du khách đến tham quan.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-thap-lan-dau-to-chuc-festival-hoa-kieng-sa-dec-2224518.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dong-thap-lan-dau-to-chuc-festival-hoa-kieng-sa-dec-840.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:28:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224677","title":"Nhà hát Hồ Gươm đứng đầu top 'nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới'","description":"Mới đây, trang web 10best của tổ chức 'Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards' (WTA), đã vinh danh nhà hát Hồ Gươm của Việt Nam là một trong những 'nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới'.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-hat-ho-guom-dung-dau-top-nha-hat-opera-tuyet-voi-nhat-the-gioi-2224677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nha-hat-ho-guom-dung-dau-top-nha-hat-opera-tuyet-voi-nhat-the-gioi-920.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224501","title":"Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm Lễ hội mùa đông trên đỉnh Bà Nà","description":"Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” đang thu hút du khách đến với Bà Nà.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-2224501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-357.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:10:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224303","title":"'Nhiều doanh nhân, ông chủ vẫn xếp hàng chờ ăn phở, chẳng ai kêu phí thời gian'","description":"Bên cạnh các ý kiến ủng hộ việc xếp hàng chờ ăn, một số độc giả cũng bày tỏ quan điểm rằng, không nên lãng phí thời gian chỉ để đổi lấy vài giây, vài phút no bụng, ngon miệng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-doanh-nhan-ong-chu-van-xep-hang-cho-an-pho-ma-chang-keu-phi-thoi-gian-2224303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhieu-doanh-nhan-ong-chu-van-xep-hang-cho-an-pho-ma-chang-keu-phi-thoi-gian-23.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224229","title":"Các quán cà phê Giáng sinh đông kín, giới trẻ xếp hàng check-in cảnh 'tuyết rơi'","description":"Nhiều quán cà phê trang trí Noel ở Hà Nội đông kín bạn trẻ tìm đến chụp ảnh check-in. Có nơi khách phải đứng chờ 15 phút mới đến lượt, còn các cô gái xúng xính mua, thuê quần áo để có những bức hình ưng ý.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-2224229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-150.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224393","title":"Cơ trưởng bất ngờ gặp vấn đề sức khoẻ,'hành khách' trở thành phi công bất đắc dĩ","description":"CANADA - Một hành khách bất đắc dĩ đã phải điều khiển chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Air Transat sau khi cơ trưởng của chuyến bay bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-truong-bat-ngo-gap-van-de-suc-khoe-hanh-khach-tro-thanh-phi-cong-bat-dac-di-2224393.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-truong-bat-ngo-gap-van-de-suc-khoehanh-khach-tro-thanh-phi-cong-bat-dac-di-27.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224243","title":"Ứng dụng công nghệ đưa Bình Định thành điểm đến hút khách","description":"Bình Định từ một địa phương ít người biết, chỉ là điểm dừng chân, nay trở thành một điểm đến, được khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-2224243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-146.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:46:22","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222996","title":"Lý do Việt Nam được chọn là điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024","description":"Mới đây, The Sydney Morning Herald (SMH) - thời báo của Australiaa, đã lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-2222996.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-1496.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219566","title":"Tiếng vo ve bí ẩn từ 0h đến 1h sáng khiến cư dân thị trấn đêm đêm mất ngủ","description":"IRELAND - Người dân ở Omagh, một thị trấn nhỏ ở Bắc Ireland, vô cùng khó chịu với một âm thanh vo ve bí ẩn chỉ có thể nghe thấy vào ban đêm và gây ảnh hưởng rất nhiều tới giấc ngủ của họ.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tieng-vo-ve-bi-an-tu-0h-den-1h-sang-khien-cu-dan-thi-tran-dem-dem-mat-ngu-2219566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tieng-vo-ve-bi-an-tu-0h-den-1h-sang-khien-cu-dan-thi-tran-dem-dem-mat-ngu-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222689","title":"'Lạc vào cổ tích' trên cung đường chinh phục ngọn núi hiểm trở nhất Tây Bắc","description":"Đỉnh Nam Kang Ho Tao là điểm đến mơ ước của các phượt thủ ưa mạo hiểm vì độ khó và vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lac-vao-co-tich-khi-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-nam-kang-ho-tao-2222689.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lac-vao-co-tich-tren-cung-duong-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223490","title":"Hà Nội được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới 2023","description":"Sở Du lịch thành phố cho biết, Hà Nội đã được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới năm 2023 tại lễ trao giải World Travel Awards được tổ chức mới đây tại Dubai, UAE.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-duoc-vinh-danh-la-diem-den-nghi-duong-hang-dau-the-gioi-2023-2223490.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-duoc-vinh-danh-la-diem-den-nghi-duong-hang-dau-the-gioi-2023-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223938","title":"Trần máy bay Airbus A380 nứt toác, 14 khách bị thương khi đi qua vùng nhiễu động","description":"DUBAI - Hãng hàng không Emirates cho biết có 14 hành khách bị thương trên một chuyến bay quốc tế do gặp phải nhiễu động nghiêm trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tran-may-bay-nut-toac-14-hanh-khach-bi-thuong-khi-di-qua-vung-nhieu-dong-2223938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tran-may-bay-nut-toac-14-hanh-khach-bi-thuong-khi-di-qua-vung-nhieu-dong-143.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:55:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223894","title":"Công an vào cuộc vụ quán xôi chè nổi tiếng ở Hà Nội bị tố chửi khách thậm tệ","description":"Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cho biết đã giao công an phường điều tra làm rõ sự việc một quán xôi chè có tiếng trên địa bàn bị khách tố văng tục, chửi khách thậm tệ.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-xac-minh-vu-quan-xoi-che-noi-tieng-o-ha-noi-bi-to-chui-khach-tham-te-2223894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cong-an-xac-minh-vu-quan-xoi-che-noi-tieng-o-ha-noi-bi-to-chui-khach-tham-te-1578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221904","title":"Đại diện Đông Nam Á nào đứng đầu top thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2023?","description":"Theo báo cáo vừa được công bố từ tổ chức nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU), Singapore và Zurich được xếp hạng là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-dien-dong-nam-a-nao-dung-dau-top-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-nam-2023-2221904.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dai-dien-dong-nam-a-nao-dung-dau-top-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-nam-2023-972.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223769","title":"Khám phá thánh địa hành hương tại núi Bà Đen, Tây Ninh","description":"Núi Bà Đen là địa điểm hành hương nổi tiếng với chùa Bà gắn liền biểu tượng Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất châu Á, Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới…","displayType":4,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kham-pha-thanh-dia-hanh-huong-tai-nui-ba-den-tay-ninh-2223769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/kham-pha-thanh-dia-hanh-huong-tai-nui-ba-den-tay-ninh-925.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:00:00","option":4,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2197735","title":"Huyền bí ngôi chùa Bốn Mặt gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng","description":"Chùa Bốn Mặt thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, cách trung tâm TP. Sóc Trăng khoảng 7km theo hướng đi về huyện Kế Sách. Đây là một trong những ngôi chùa có tuổi đời cổ nhất ở Sóc Trăng nói riêng và miền Tây nói chung.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-bi-ngoi-chua-bon-mat-gan-500-nam-tuoi-o-soc-trang-2197735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngoi-chua-bon-mat-gan-500-nam-tuoi-mang-ve-dep-huyen-bi-o-soc-trang-836.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:36:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

