U23 Việt Nam hoà U23 Thái Lan: Đáng kỳ vọng hơn tiếc nuối!

1. Thất bại ở SEA Games 31 là động lực cho U23 Thái Lan chơi quyết tâm nhằm đòi nợ U23 Việt Nam tại trận ra quân, cũng như mở đường vào tứ kết ở VCK U23 châu Á 2022

Trong khi đó U23 Việt Nam lại không thể có được đội hình mạnh nhất cho cuộc đối đầu với người Thái khi vắng Thanh Bình, Hoàng Anh vì lý do sức khoẻ. Điều đó buộc HLV Gong Oh Kyun phải xáo trộn những tính toán và đưa một vài cầu thủ còn non kinh nghiệm vào sân.

Trong tình thế khó khăn ấy, cùng với sự hoài nghi về năng lực cầm quân của tân thuyền trưởng Gong Oh Kyun khiến nhiều người đã nghĩ một kịch bản chẳng lành cho U23 Việt Nam ở cuộc đối đầu với U23 Thái Lan.

Chia điểm với U23 Thái Lan là tiếc nuối

2. Nhìn diễn biến trên sân rõ ràng kết quả hoà 2-2 là hợp lý bởi U23 Thái Lan nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam về thông số chuyên môn lẫn thể lực, đặc biệt ở khoảng nửa cuối hiệp 2.

Thế nhưng người Thái vẫn phải thở phào và U23 Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi 2 lần vượt lên dẫn trước và chơi không hề tồi, thậm chí là hay hơn sự tưởng tượng của nhiều người trong trận ra mắt dưới thời HLV Gong Oh Kyun.

Sự nuối tiếc càng lớn hơn bởi nếu không vì sai lầm của Văn Toản hay một chút hớ hênh nơi hàng phòng ngự trong thời điểm trận đấu đã bước sang phút bù giờ có lẽ U23 Việt Nam đã khiến U23 Thái Lan nhận thêm một quả đắng.

Nhưng như đã nói, việc U23 Việt Nam xuống sức nhanh vì chơi pressing tầm cao rồi đôi lúc mất người vì chấn thương thật khó giữ được thành quả. Vì lẽ đó, chia điểm với U23 Việt Nam bằng tỉ số 2-2 cũng đáng hài lòng ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2022.

3. Không giữ được thành quả sau các pha lập công của Tuấn Tài và Văn Tùng là tiếc nuối, nhưng nhìn tổng thể màn thể hiện trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan lại đầy lạc quan, đáng mừng hơn tất thảy.

nhưng lối chơi, tinh thần U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun là rất đáng kỳ vọng

U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh Kyun vẫn giữ được sự quyết tâm hay một hàng thủ rất ổn từ thời người tiền nhiệm Park Hang Seo nhưng cách chơi lại có sự khác biệt rất lớn để kỳ vọng.

Hiệp đấu đầu tiên có thể coi hay nhất của U23 Việt Nam kể từ sau VCK U23 châu Á 2018 đến nay khi chơi pressing tầm cao mạnh mẽ, đội hình di chuyển đồng đều tạo ra một khối thống nhất trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

U23 Việt Nam không chỉ chơi bóng hiện đại mà còn cho thấy sự linh hoạt trong mọi tình huống khi thường xuyên thay đổi các sơ đồ từ 4-3-3 (tấn công), rồi 4-1-4-1 thời điểm chống phản công hay lùi sâu 5-4-1 lúc U23 Thái Lan tràn lên.

Tất nhiên trong màn trình diễn ấy chẳng phải đã hoàn hảo khi các học trò của HLV Gong Oh Kyun tỏ ra xuống sức khá nhanh chẳng hạn. Tuy vậy, với những gì U23 Việt Nam cho thấy thực sự đáng mừng và kỳ vọng sau thời gian dài thường đá... cửa dưới trước Thái Lan, kể cả trận chung kết SEA Games 31 cách đây chưa lâu.

Video U23 Việt Nam 2-2 U23 Thái Lan (nguồn FPT Play):

