U23 Việt Nam: Những khác biệt dưới thời HLV Gong Oh Kyun

1. U23 Việt Nam đang khiến người hâm mộ hân hoan sau trận hoà xuất sắc trước ĐKVĐ U23 Hàn Quốc bằng một diện mạo mới mẻ hơn hẳn so với thời HLV Park Hang Seo còn dẫn dắt.

Nói thế không có nghĩa thuyền trưởng tuyển Việt Nam kém tài so với người đàn em đồng hương khi triết lý, tính cách mỗi HLV, hay mục tiêu là khác nhau nên sự khác biệt là đương nhiên.

Một ví dụ dễ thấy nhất, thời điểm ông Park cầm U23 Việt Nam tại SEA Games 31 chẳng hạn, rõ ràng áp lực thành tích nặng hơn nên buộc phải thận trọng thay vì có thể thử làm mới như người đồng hương Gong Oh Kyun đang thực hiện.

Nhưng dù thế nào thì so với U23 Việt Nam ở SEA Games 31 và U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á chắc chắn đội bóng mà ông Gong Oh Kyun dẫn dắt đang bắt mắt dễ thuyết phục người xem hơn, dù lực lượng là không bằng so với thời đàn anh đồng hương Park Hang Seo nắm đội để buộc phải ngợi khen.

U23 Việt Nam hiện tại bắt mắt hơn hẳn so với khi giành HCV SEA Games 31

2. HLV Park Hang Seo không kém tài nếu chẳng muốn nói nhìn vào di sản về chiến tích mà ông thầy người Hàn Quốc để lại thật khó cho những ai đi sau muốn vượt qua.

Không kém tài, lực lượng trội hơn hẳn khi có 3 cầu thủ trên tuổi là viện binh nhưng vì đâu mà U23 Việt Nam tại SEA Games 31 chơi không bắt mắt, thanh thoát như tại VCK U23 châu Á đang diễn ra?

Câu trả lời rất đơn giản, mọi chuyện nằm ở ông Park Hang Seo khi quá căng thẳng, áp lực như từng thừa nhận nên đẩy U23 Việt Nam vào vòng xoáy sợ sai, sợ mắc lỗi đến sợ thua khiến các học trò không còn là chính mình.

Còn bây giờ, U23 Việt Nam với quá nửa đội hình từng giành HCV SEA Games 31 đang chơi thực sự thăng hoa trong các trận đầu tiên mà các đối thủ mạnh hơn ở VCK U23 châu Á là đủ thấy sự khác biệt.

các cầu thủ đang được trở lại với chính mình

Đáng nói “thưở ban đầu” ông Park cũng rất biết cách cởi bỏ tâm lý cho học trò bằng sự vui vẻ, thân thiệt chẳng khác gì đàn em Gong Oh Kyun như lúc này khiến đội nhà dù bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 nhưng lại không dễ coi như U23 Việt Nam hiện tại.

3. Các cầu thủ U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á đang trình diễn bộ mặt khác vì tâm lý thoải mái, được hay phải là chính mình như đòi hỏi từ HLV Gong Oh Kyun. Dẫu vậy có những thay đổi lớn hơn buộc phải thừa nhận người kế nhiệm ông Park cũng là một... khác biệt.

Khác biệt về triết lý bóng đá giữa thận trọng, chắc chắn với tấn công là điều ai cũng thấy. Nhưng ông Gong lại đang khiến nhiều người ngạc nhiên xen lẫn thích thú bằng những điều mới mẻ, đặc biệt ở trận hoà U23 Hàn Quốc.

nhờ vào khả năng lèo lái từ HLV Gong Oh Kyun

Ở trận đấu này, U23 Hàn Quốc cầm tới 70% thời gian kiểm soát bóng và ép sân liên tục nhưng thay vì lùi sâu cả đội hình về sân nhà, ông Gong vẫn cho Nhâm Mạnh Dũng, Văn Khang đứng ở nửa sân bên kia chờ cơ hội phản công.

Rồi tới các tình huống cố định như phạt góc, tính cả thủ môn Quan Văn Chuẩn thì U23 Việt Nam cũng chỉ có 8 người trong khu vực 16m50 thay vì kéo gần hết cả đội về như trước đây.

Chính cách bố trí con người hợp lý như thế nên U23 Hàn Quốc không dám dốc toàn lực tấn công gây sức ép mà buộc phải phòng hờ... các tình huống U23 Việt Nam chuyển trạng thái.

Pha dứt điểm ở góc hẹp đi ra cạnh mép lưới của Tiến Long vào phút 31 là một ví dụ cho toan tính đầy ý đồ của ông Gong thay vì co cụm phòng ngự chờ vận may, dù đối thủ rất mạnh.

Các cầu thủ giảm được áp lực, chơi thanh thoát hay hơn rất nhiều cùng một ông thầy “chịu chơi” như thế là khác biệt chứ đâu xa...

Video U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc (Nguồn FPT Play)

Mai Anh