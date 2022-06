U23 Việt Nam chia điểm U23 Hàn Quốc: Xuất sắc và tiếc nuối

1. Chứng kiến màn thị uy của U23 Hàn Quốc ở trận ra quân trước U23 Malaysia, cùng với năng lực thực sự mà nhà ĐKVĐ sở hữu nhiều người đã nghĩ một thất bại với tỉ số nhẹ nhàng đã là thành công cho U23 Việt Nam.

Đánh giá này là có cơ sở, bởi ngoài sức mạnh từ đối thủ thì ngay cả khi đã chơi rất hay nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người thì U23 Việt Nam vẫn còn không ít vấn đề cần xử lý sau trận gặp U23 Thái Lan, đặc biệt về nhân sự với kinh nghiệm trận mạc chưa phải nhiều.

Trên thực tế, nếu nhìn vào khoảng 2/3 thời gian của trận đấu hay chính xác hơn tới trước khi U23 Hàn Quốc mất người rõ ràng U23 Việt Nam có thể giành được điểm là bất khả thi, dù những gì thể hiện không phải kém cỏi.

Thời lượng kiểm soát bóng, thống kê dứt điểm, phạt góc... U23 Hàn Quốc vượt trội so với đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun, kể cả khi đã cất khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị mà Lee Kang in là ví dụ điển hình.

U23 Việt Nam chơi đầy nỗ lực và quả cảm trước U23 Hàn Quốc

2. U23 Việt Nam giành được điểm trước U23 Hàn Quốc là bất khả thi nếu trận đấu dừng lại ở phút 70. Nhưng kể cả như thế thì những gì mà các học trò HLV Gong Oh Kyun thể hiện cũng không phải kém cỏi.

Thậm chí đánh giá tương quan lực lượng, sức mạnh giữa đôi bên việc U23 Việt Nam vẫn chơi một cách quyết tâm, có tổ chức từ phòng ngự hay những tình huống chuyển đổi trạng thái sang tấn công là thực tốt.

Một đội bóng đứng vững trước sức ép liên tục trong khoảng thời gian khá dài rồi khi có cơ hội vẫn tạo ra được những pha tổ chức tấn công, dứt điểm nguy hiểm rõ ràng không thể gọi là tồi nếu chẳng muốn nói xuất sắc, ít nhất với năng lực đang có.

Không chỉ vậy, nếu xét cơ hội ăn bàn trước khi đối thủ mất người cũng nhỉnh hơn về độ nguy hiểm nên với màn thể hiện xuất sắc như thế U23 Việt Nam xứng đáng có điểm.

3. Ít phút trước khi trận đấu kết thúc, sau một pha tổ chức tấn công Văn Tùng đã có cơ hội mười mươi trước khung thành U23 Hàn Quốc, nhưng cú đệm lòng của chân sút này lại đi ra ngoài đầy đáng tiếc.

để kết quả giành được là hoàn toàn xứng đáng

Nếu pha dứt điểm này thành bàn rất có thể U23 Việt Nam đã tạo ra địa chấn trước nhà ĐKVĐ U23 châu Á, bởi thời gian còn lại không còn nhiều trong bối cảnh U23 Hàn Quốc chỉ còn chơi với 10 người.

Bản thân HLV Gong Oh Kyun chia sẻ rằng khá tiếc nuối khi kế hoạch đánh bại đội bóng quê nhà bất thành âu cũng chẳng phải nói quá bởi khoảng 20 phút cuối trận rõ ràng U23 Việt Nam đã tấn công dồn dập chứ chẳng phải chơi ở thế thủ.

Nói điều này càng thêm phần tiếc nuối khi HLV Gong Oh Kyun có quá ít thời gian với đội nhà, nếu không U23 Việt Nam đã chơi sòng phẳng hơn rồi chiến thắng chứ chẳng phải chờ cơ hội và tiếc như đã thấy.

Nhưng dù thế nào với những gì giành được điểm trước U23 Hàn Quốc lẫn cách chơi tự tin, rất sáng nước của U23 Việt Nam khó mà chê dù kết quả tại VCK U23 châu Á có thế nào đi chăng nữa.

Highlights U23 Việt Nam 1-1 U23 Hàn Quốc (nguồn: FPT Play

M.A