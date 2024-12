Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169 quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của UBND phường của TP Hà Nội.

Nghị định nêu rõ, cơ cấu tổ chức của UBND phường được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Luật Thủ đô. Cụ thể, UBND phường gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các công chức khác của phường. Trong đó, phường loại 1 và loại 2 có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND, phường loại 3 có 1 Phó Chủ tịch UBND. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường là công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý của UBND.

Theo nghị định, các công chức khác của UBND phường gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Theo Nghị định 169, mỗi UBND phường của Hà Nội có không quá 9 công chức. Ảnh: Quang Phong

Theo nghị định, UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch UBND phường quyết định những nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường, Chủ tịch UBND và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp khuyết Chủ tịch UBND phường thì Chủ tịch UBND quận, thị xã quyết định giao quyền Chủ tịch UBND phường cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND phường.

Hoạt động của UBND phường phải đáp ứng sự hài lòng của người dân, tuân thủ trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền được giao, theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND phường.

Trưởng công an phường tham mưu, chịu sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện nhiệm vụ về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Cũng theo nghị định, Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu UBND phường, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.