Máy bay không người lái của Ukraine. Ảnh: Mil.ua

Theo tờ The New Voice of Ukraine, máy bay không người lái (UAV) của cơ quan an ninh Ukraine (SBU), Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) và Tổng cục tình báo (HUR) đã phối hợp tấn công. Mục tiêu bị nhắm tới là một phần của tổ hợp quân sự - công nghiệp Nga và đã bị Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trừng phạt vì các sản phẩm của cơ sở này được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga.

Ukraine cho biết, nhà máy Sverdlov sản xuất thuốc nổ, đạn pháo, bom, đầu đạn tên lửa chống tăng và đầu đạn cho hệ thống tên lửa phòng không. Cơ sở này nằm cách biên giới Nga và Ukraine 900km.

Một nguồn tin tình báo Ukraine cho hay, cuộc tấn công trên nhằm giảm khả năng quân sự của Nga. Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố Dzerzhinsk của Nga vào đêm 19 rạng sáng ngày 20/10.

Theo hãng tin Astra của Nga, nhà máy Sverdlov, một phần của tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga, đã bị tấn công. Sau đó, Thống đốc Vùng Nizhny Novgorod - Gleb Nikitin cũng xác nhận, có một cuộc tấn công cục bộ nhắm vào một khu công nghiệp bên ngoài thành phố chính của vùng, cách tiền tuyến 800 km.

Hãng RT dẫn thông báo ngày 20/10 của Bộ Quốc phòng Nga như sau: "Các lực lượng Nga đã phá hủy hơn 100 UAV của Ukraine đang cố gắng nhắm vào các cơ sở ở một số vùng vào đêm qua". Theo đó, hệ thống phòng không đã chặn hoặc phá hủy 110 UAV của Ukraine, trong đó 43 chiếc bị bắn hạ trên vùng Kursk gần biên giới. Nhiều UAV bị bắn rơi ở vùng Lipetsk, Oryol và Nizhny Novgorod, Belgorod và Bryansk, Moscow.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở sâu bên trong Nga, với các cuộc đột kích nhắm vào các cơ sở năng lượng và các công trình dân sự khác.