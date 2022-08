Ứng dụng blockchain kết nối du lịch, nhóm sinh viên vô địch RMIT Fintech Blockchain

Cuộc thi RMIT Fintech Blockchain là sân chơi thường niên khuyến khích học sinh THPT và sinh viên đại học đề xuất giải pháp cho các vấn đề trong thế giới thực bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và fintech. Cuộc thi do Khoa Kinh doanh và Quản trị Đại học RMIT phối hợp với Trung tâm FinTech-Crypto RMIT và CLB FinTech RMIT Việt Nam tổ chức.

Năm nay, cuộc thi kéo dài từ tháng 5-8/2022, kêu gọi các ý tưởng nhằm giải quyết một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), bao gồm: SDG 1 - Xóa nghèo; SDG 2 - Không còn nạn đói; SDG 4 - Giáo dục có chất lượng; SDG 8 - Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, và SDG 13 - Hành động về khí hậu.

Sau vòng chung kết thuyết trình dự án vào ngày 7/8 vừa qua, đội Un“BLOCK”able đến từ cơ sở Nam Sài Gòn của Đại học RMIT đã đăng quang ngôi vô địch.

Nhóm gồm các sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Tài chính và Quản trị Du lịch và Khách sạn. Các bạn giành chiến thắng với ý tưởng TOURChain, một nền tảng dựa trên công nghệ blockchain với khả năng hỗ trợ du khách trên hành trình bền vững bằng cách đem đến cho họ các cơ hội du lịch cộng đồng.

Nguyễn Tuấn Hùng - Đội trưởng đội Un"BLOCK"able cho biết, "Trong giai đoạn hậu Covid-19, ngày càng nhiều du khách mong muốn trải nghiệm du lịch bền vững. Chúng tôi tin rằng mô hình du lịch hỗ trợ bảo vệ môi trường và phát triển địa phương sẽ là lựa chọn số một cho tương lai. Bằng cách dùng blockchain làm công nghệ cốt lõi, giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm an toàn và minh bạch cho cả du khách và nhà cung cấp dịch vụ".

Đội The Un“BLOCK”able giành danh hiệu vô địch tại Cuộc thi RMIT Fintech Blockchain 2022

Cuộc thi năm nay thu hút 31 đội tham gia với tổng cộng 127 học sinh và sinh viên, đại diện cho hơn 30 cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Chỉ 6 đội xuất sắc nhất với những ý tưởng sâu sắc, được nghiên cứu kỹ lưỡng và sáng tạo nhất mới được chọn để trình bày ý tưởng tại vòng chung kết. Các đội lọt vào chung kết nhận được sự cố vấn từ chuyên gia trong ngành để hoàn thiện bản đề xuất kinh doanh của nhóm và để chuẩn bị trình bày ý tưởng trước ban giám khảo đến từ các doanh nghiệp fintech/blockchain gồm Binance, KardiaChain và M3TA Inc., cùng Đại học RMIT.

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết gồm sinh viên từ năm nhất đến năm cuối của các trường Đại học RMIT, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương và Đại học FPT.

Giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về đội The Conquerors từ Đại học Kinh tế quốc dân và đội The Part-time Engineers từ Đại học RMIT. Giải Đội được yêu thích do khán giả bình chọn thuộc về đội GoSG đến từ Đại học Kinh tế quốc dân.

6 đội xuất sắc nhất gồm sinh viên từ năm nhất đến năm cuối của các trường đại học

Từ y tế đến bảo hiểm, tài chính, nông nghiệp và du lịch, các lĩnh vực mà các đội thi đề xuất giải pháp đều hướng tới sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

GS. Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh và Quản trị Đại học RMIT cho biết: “Các thí sinh năm nay rất vững vàng về kiến thức kinh doanh và kiến thức kỹ thuật. Các bạn đã giải quyết rất tốt các khía cạnh khác nhau của Công nghiệp 4.0. Thông qua cuộc thi này, chúng tôi hy vọng khuyến khích sinh viên kết nối với lãnh đạo trong ngành và tìm hiểu cách dùng công nghệ để thúc đẩy những điều tốt đẹp trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng tham gia cuộc thi này đối với các bạn là một nhiệm vụ vừa thú vị vừa đầy thử thách”.

Ông Huy Nguyễn, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của KardiaChain, thành viên ban giám khảo chia sẻ: "Những ý tưởng được chia sẻ ngày hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu - việc biến chúng thành sản phẩm và tạo ra giá trị là một hành trình dài. Việt Nam có cơ hội tốt để trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực fintech và blockchain, và tất cả đều bắt đầu từ những ý tưởng như thế này".

Doãn Phong