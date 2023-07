Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) TP. Hà Nội vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành Thành phố tập trung ứng phó với bão số 1 - cơn bão Talim.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7 Hà Nội có mưa, mưa vừa, sau có mưa to đến rất to và giông. T

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng.

Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ.

Các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành được yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, thiên tai mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các đơn vị, địa phương chuẩn bị tổ chức lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các điểm đen thường xuyên ngập úng trong khu vực dân cư; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, mưa lũ lớn để bảo đảm an toàn.

Rà soát các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, sự cố, và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Công điện yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, thường xuyên ứng trực khơi thông hệ thống sông, mương tiêu, các hố ga, đảm bảo thoát nước nhanh khu vực nội thành.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động, sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h trong thời gian bão gây ảnh hưởng.