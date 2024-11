GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, những nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống trên thế giới xuất hiện ở Việt Nam rất nhiều.

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Có khoảng 30 nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống đã, đang và sẽ nổi lên, trong đó có 5 nguy cơ cần lưu tâm. Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công mạng rất dữ dội nhằm vào các tập đoàn kinh tế lớn cũng đã xảy ra.

GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm nhấn mạnh, an ninh phi truyền thống khác với an ninh truyền thống ở trọng tâm là việc nhận diện và quản trị các rủi ro không chỉ ở cấp độ cá nhân, gia đình, mà còn mở rộng đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và quốc gia.

Ông Yêm kỳ vọng Nhà nước sẽ quan tâm và triển khai một chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia về an ninh phi truyền thống. Bởi theo ông, đây là nguy cơ rất lớn và khó có thể phát triển bền vững nếu không nhận diện, phòng ngừa và ứng phó. Ông cũng cho rằng, Việt Nam không thể tự giải quyết thách thức an ninh phi truyền thống mà cần tăng cường hợp tác quốc tế.

Ở góc độ địa phương, Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang kể lại sự kiện Tuyên Quang đối mặt với hệ quả từ cơn bão Yagi, khi tỉnh đối diện với ngập lụt, mưa lớn diện rộng.

Lần đầu tiên Thủy điện Tuyên Quang phải mở cả 8 cửa xả, cùng với mưa lớn thì Tuyên Quang bị ngập lụt trên diện rộng, tác động nặng nề đến tài sản, tính mạng người dân, hoạt động sản xuất, môi trường.

Sau đợt bão lũ, đã có 5 người chết, 6 người bị thương, nhà cửa sập đổ, hoa màu thiệt hại; sau khi nước lũ rút, nguy cơ về bệnh tật, y tế, môi trường hiện hữu rất rõ…

Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chia sẻ "rất may mắn khi thủy điện Thác Bà không phải xử lý tình huống xấu nhất", giả thiết bắt buộc phải xử lý tình huống xấu nhất thì không khác gì một "quả bom nước" trút xuống Tuyên Quang và hậu quả rất lớn. Vì vậy, phải có biện pháp chủ động xử lý, phòng ngừa nguy cơ an ninh phi truyền thống từ sớm, từ xa.

PGS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định, đất nước ta rất may mắn vì có truyền thống trong chủ động phòng ngừa, ứng phó với mối nguy rủi ro, đe dọa an ninh quốc gia.

Chương trình giáo dục quốc phòng được tích hợp vào đào tạo ở các cấp học, Nghị quyết Đại hội 13 nhấn mạnh về nâng cao lực quản trị quốc gia trong đó có năng lực quản trị an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.