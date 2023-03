Mercedes-Benz C200 được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam từ năm 1999. Với ưu thế lắp ráp trong nước, Mercedes-Benz C200 là một trong những phiên bản có giá bán thấp nhất của dòng C-Class và cũng là một trong những sản phẩm hạng sang cỡ nhỏ có giá thấp nhất tại thị trường Việt Nam.

Ở đời mới nhất 2022, Mercedes-Benz C200 có hai biến thể Avantgarde và Avantgarde Plus với giá niêm yết dao động từ 1,669-1,789 tỷ đồng. Xe cạnh tranh với các đối thủ như BMW Series 3, Lexus IS, Audi A4…

Trong khi đó, trên thị trường xe cũ, những chiếc Mercedes-Benz C200 đời sâu năm 2005-2007 được rao giá giá khá rẻ, chỉ từ 250-300 triệu đồng.

Đơn cử như chiếc Mercedes-Benz C200 2007 sau đây hiện được chủ xe ở Hải Phòng chào bán với giá 260 triệu đồng, rẻ hơn đến gần 800 triệu đồng so với gia mua mới cách đây 16 năm (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Mercedes-Benz C200 đời 2007.

Người rao bán xe cũng không ngại ngần chia sẻ hình ảnh bảng đồng hồ cho thấy chiếc C200 này đã lăn bánh được hơn 170.000km. Xe sở hữu ngoại thất màu đen bóng, được cam kết không đâm đụng, không ngập nước. "Máy gầm vẫn chất, nội thất zin", người bán quả quyết chắc nịch.

Xe đã lăn bánh hơn 170.000km.

So với các dòng xe cùng thời cách đây 16 năm, các trang bị trên chiếc Mercedes-Benz C200 khá đầy đủ với đèn chiếu sáng bi-xenon, rửa đèn, các chi tiết ốp nhôm trong cabin, ghế chỉnh điện hoàn toàn có nhớ 3 vị trí, rèm chỉnh điện và đặc biệt là hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon Logic 7. Tính năng an toàn cao với 8 túi khí xung quanh xe, cân bằng điện tử, cảm biến đỗ xe trước/sau…

Xe sử dụng vô lăng 5 chấu kép với các phím bấm tiện ích.

Không gian xe rộng thoáng.

Mercedes-Benz C200 đời 2007 được trang bị động cơ loại 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít có công suất 184 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô men xoắn 250 Nm tại 2.800-5.000 vòng/phút. Thay vì kết hợp với hộp số 9 cấp như hiện nay, chiếc Mercedes-Benz C200 đời 2007 sử dụng hộp số tự động 5 cấp.

Khoang máy được người bán "dọn dẹp" sạch sẽ.

Chiếc xe thoạt nhìn vẫn còn mới, tuy nhiên chính vì mức giá rẻ chỉ chưa tới 300 triệu đồng, nhiều người không khỏi nghi ngại về chất lượng xe Đức đời sâu.

Vậy nếu bạn quan tâm tới dòng xe hạng sang như Mercedes-Benz C200 đã 16 năm tuổi, có thể tham khảo một số thông tin như sau.

Ưu điểm:

Đầu tiên là giá mềm. Mercedes C200 đã qua sử dụng đời 2005-2007 giá trên dưới 300 triệu đồng với đống công nghệ và trang bị xịn xò, lại mang mác xe sang của Đức chắc chắn sẽ khác biệt so với một chiếc xe phổ thông đời cao như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Thứ hai, so với các đối thủ cùng phân khúc, C200 được đánh giá cao bởi không gian rộng rãi, hệ thống an toàn hiện đại, hệ thống động cơ mạnh mẽ, và vận hành bền bỉ hơn so với các dòng sedan khác của Mercedes-Benz.

Thứ ba, Mercedes-Benz C200 đời 2007 vẫn được đánh giá có cảm giác lái và "đẳng cấp" sẽ vượt trội so với xe bình dân có giá tiền ngang bằng. Bên cạnh đó, xe sử dụng vật liệu cao cấp, khung gầm được thiết kế vững chãi, chú trọng về tính khí động học nên trải nghiệm sẽ thích thú hơn với người yêu thích lái xe.

Nhược điểm:

Nhược điểm lớn nhất của Mercedes C200 cũ là chi phí sử dụng cao, phụ tùng chính hãng đắt đỏ. Chế độ bảo dưỡng của Mercedes C200 rất chặt chẽ, các chi tiết như cao su, nhựa,… được thiết kế để thay thế mới đúng theo định kỳ, do đó chủ xe sẽ mất thêm khoản phí “nuôi xe” không nhỏ. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người "ái ngại" trước những chiếc xe sang hấp dẫn này.

Ngoài ra, so với các mẫu xe phổ thông, mức tiêu hao nhiên liệu của Mercedes C200 2007 khá cao. Ví dụ, một chiếc Toyota Altis máy hơn 130 mã lực, "ăn xăng" trung bình 7-8 lít/100 km, thì chiếc C200 đời 2007 máy hơn 180 mã lực, tiêu tốn xăng 10-11 lít/100 km hỗn hợp.

Một số lưu ý khi mua xe sang Mercedes C200 cũ đời sâu:

- Cần tìm mua xe ở showroom uy tín, kiểm tra các chi tiết xe có yếu tố cần thay thế theo thời gian để xem chủ trước bảo dưỡng xe thế nào. Bởi nếu mua xe không rõ nguồn gốc (mua xe "nhập lướt" được “mông má” lại) hoặc mua phải xe mà chủ cũ không bảo dưỡng, chăm sóc xe đúng cách sẽ kéo theo nhiều hệ lụy tốn kém về sau.

- Trước khi mua xe, nên nhờ thợ kiểm tra tất cả bộ phận trên xe từ vỏ, sơn, khung gầm, động cơ, hộp số... Với kinh nghiệm lâu năm, các thợ xe có thể phát hiện, đánh giá được xe có bị đâm đụng, ngập nước hay không… Ngoài ra, mua xe Mercedes-Benz C200 đời này cần để ý đến lốc điều hòa, nếu lốc thay thế không phải hàng xịn hay chuẩn, xe dễ bị nặng tải và ì máy.