Ngày 12/7 vừa qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu cho mẫu xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny 2023.

Dựa theo thông số của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Suzuki Jimny, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và nằm ở phân khúc A-SUV. Hiện tại, mẫu xe của Suzuki đang ở thế hệ thứ 4, được giới thiệu từ năm 2018.

Trong khi chờ thời điểm ra chính thức của mẫu xe này tại Việt Nam, hãy cũng VietNamNet điểm qua một số ưu và nhược điểm của Suzuki Jimny 2023 để có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định mua xe.

Ưu điểm của Suzuki Jimny 2023

Kiểu dáng bắt mắt

Mặc dù Suzuki Jimny có thiết kế nhỏ gọn nhưng có thể thấy các nhà thiết kế đã thành công trong việc kết hợp giữa kiểu dáng có phần hoài cổ với một thiết kế góc cạnh mạnh mẽ, hiện đại, khác biệt với các mẫu xe trong phân khúc cỡ nhỏ.

Nhiều người còn ví thiết kế vuông vức này của Suzuki Jimny không khác gì một phiên bản thu nhỏ của các mẫu xe địa hình hạng sang huyền thoại như Land Rover Defender hay Mercedes-Benz G-Class.

Tỷ lệ công suất/trọng lượng phù hợp

Suzuki Jimny 2023 được trang bị động cơ 1.5L công suất 101 mã lực, mô-men xoắn 130 Nm. Mặc dù thông số về sức mạnh là thấp nhưng so với kích thước chỉ dài hơn 3,6 mét và chỉ nặng 1.105 kg, Jimny có tỷ lệ công suất trên trọng lượng khá tốt.

Ngoài ra, mẫu xe này có một hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp cùng hệ thống dẫn động 4 bánh 4WD nên sẽ dễ sửa chữa.

Dễ điều khiển

Do kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, kết hợp cùng bán kính quay đầu chỉ 4,8m và có một vô lăng rất nhẹ, Suzuki Jimny trở thành một trong số ít những mẫu SUV 4x4 dễ điều khiển và xoay xở trong mọi điều kiện từ đường địa hình gồ ghề cho tới đường đô thị đông đúc.

Đảm bảo khả năng đi địa hình

Suzki Jimny 2023 có thể không phải là một chiếc xe tốt khi chạy trên đường trường nhưng khả năng địa hình của mẫu xe này đã bù đắp lại những thiếu sót đó. Xe được được trang bị hệ dẫn động 4 bánh 4WD tiêu chuẩn, hộp số phụ cho phép chuyển chế độ dẫn động 2H-4H-4L, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo.

Ngoài ra, một tính năng khác giúp nâng cao khả năng vượt địa hình của Suzuki Jimny là việc sử dụng cấu trúc khung gầm dạng sắt-xi rời cùng hệ thống treo phụ thuộc cầu cứng cho cả phía trước và sau, nhờ đó xe có thể chịu được môi trường hoạt động khắc nghiệt.

Nhược điểm của Suzuki Jimny 2023

Nội thất cổ điển

Suzuki đã có bước tiến về vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại cho Jimny 2023 nhưng ở phương diện nội thất, chiếc xe này cho cảm giác có phần đơn điệu với các nút bấm to và cổ điển.

Nhựa cứng là vật liệu chủ đạo trên Suzuki Jimny nhằm chống trầy xước chứ không phải để tạo nên một cabin trông có vẻ cao cấp. Đây là loại vật liệu có giá thành rẻ nhất trong các loại vật liệu nội thất ô tô, có ưu điểm là dễ tạo hình, nhưng lại khiến chiếc xe trở nên "kém sang".

Hàng ghế sau và khoang hành lý chật chội

Mặc dù là biến thể 2 cửa nhưng Suzuki Jimny 2023 lại có đủ chỗ cho 4 người ngồi. Tuy nhiên, để có đủ chỗ ngồi cho hàng ghế sau, không gian phần cốp đã phải hi sinh rất nhiều, sẽ chỉ có 85 lít nếu hàng ghế sau giữ nguyên và đạt mức 388 lít khi gập toàn bộ ghế sau xuống.

Nếu những người cao lớn ngồi ở hàng ghế trước, không gian dành cho hàng ghế sau sẽ trở nên chật chội cho những ai ngồi tại đây. Ngoài ra, do thân xe hẹp nên người lái sẽ cảm thấy chỗ để chân hạn chế hơn khi chạy bản số sàn.

Ồn ào trên đường cao tốc

Theo những người đã và đang sở hữu Suzuki Jimny, mẫu xe được phản ánh chung là động cơ khá ồn ào khi xe chạy ở vận tốc 100 km/h do giới hạn của hộp số tự động chỉ dừng lại ở 4 cấp, khá lỗi thời.

Với hộp số sàn, cần số cao nên dễ gây ra rung lắc lớn, nhất là khi nổ máy. Chiếc xe ổn hơn ở tốc độ thấp, nên cho xe chạy ở tốc độ 80 km/h sẽ là tốc độ lý tưởng đối với Jimny.

An toàn trung bình

Mặc dù xe được trang bị các tính năng như cảnh báo lệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp và 6 túi khí. Tuy nhiên, Suzuki Jimny 2023 lại thiếu cảm biến lùi, camera lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ giữ làn đường.

Theo tổ chức đánh giá xe mới của Úc ANCAP, Suzuki Jimny chỉ đạt 3 sao về an toàn, thấp hơn so với mức trung bình, khiến cho mẫu xe của Suzuki bị bỏ lại phía sau khi so sánh với hầu hết những chiếc xe mới khác.

Giá bán vẫn chưa hợp lý

Trước đó, Suzuki Jimny đã từng được một đơn vị tư nhân nhập về với giá bán lên tới 1,4 tỷ đồng, nhưng hiện tại mức giá được các tư vấn bán hàng của Suzuki nhận đặt cọc với mẫu xe này đã rẻ hơn gần một nửa, ở mức 789 triệu đồng.

Dù đã có mức giá bán dự kiến rẻ hơn so với trước đó nhưng Suzuki Jimny vẫn bị coi là một chiếc xe có giá bán quá cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc A-SUV hiện có trên thị trường.

Ngoài ra, Suzuki Jimny đang là một trong những chiếc xe đa dụng SUV 4x4 rất “hot” trên thị trường toàn cầu nên hãng xe Nhật Bản hiện đang phải xử lý một lượng lớn đơn đặt hàng tồn đọng, dẫn tới các thị trường được phép phân phối đều bị hạn chế số lượng xe. Điều này tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu khiến cho giá xe không thể rẻ hơn.

Nhận định

Suzuki Jimny là một chiếc SUV nhỏ gọn, cá tính, hợp thời trang. Nếu các tín đồ đam mê off-road trẻ tuổi không quá "câu nệ" đòi hỏi cao về hiệu suất động cơ hay trang bị an toàn thì đây là một mẫu xe vừa đủ cho sở thích đi địa hình. Còn nếu người dùng ưu tiên ở phương diện tiện nghi và một nội thất đủ cao cấp, chiếc xe này có lẽ khó phù hợp với tiêu chí đó.

