Chiều 16/8, Bộ Công an cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang, ngăn chặn kịp thời 2 đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng thực hiện việc phát tán tờ rơi có hình ảnh nhạy cảm. Ảnh Bộ Công an cung cấp.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận được một người thuê phát card visit ở khắp các tỉnh phía Nam như TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng… với giá 1.000 đồng/tờ. Trung bình mỗi ngày các đối tượng thực hiện khoảng 3.000 – 5.000 tờ, khi đến Đà Lạt thực hiện thì bị người dân tố giác và lực lượng công an bắt quả tang.

Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, trên địa bàn TP Đà Lạt có nhiều tài xế và chủ xe ô tô nhận được danh thiếp lạ dưới dạng card visit cài hoặc kẹp trên xe của mình.

Card có nội dung khiêu dâm với hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang; hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ “massage thư giãn tận nơi, hẹn hò tình cảm” bằng cách truy cập vào đường link website, quét mã QR Code... và tải ứng dụng trên website.

Qua kiểm tra mã QR, đường link dẫn đến website trên các card visit, công an xác định các nội dung trên đều chứa nhiều loại mã độc chuyên dùng để đánh cắp các thông tin, dữ liệu của người dùng. Mục tiêu của số đối tượng này nhằm đánh lừa người dùng cài đặt các ứng dụng chứa mã độc vào điện thoại cá nhân.

Khi cài đặt các ứng dụng này vào máy điện thoại cá nhân, mã độc sẽ đọc được nội dung và tương tác được trên các ứng dụng khác, từ đó có thể “nằm vùng” như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi cầm hoặc nhặt được các card visit này, tuyệt đối không tò mò vào các đường link trên hoặc quét mã QR để tránh bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.