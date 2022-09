Văn Quyến, Công Vinh tái xuất đối đầu các ngôi sao Dortmund

Ngoài Lê Huỳnh Đức, Văn Quyết, Công Vinh, Vietnam All Stars còn có sự góp mặt của Quốc Vượng, và các ngôi sao hiện tại như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh cùng những nghệ sỹ, nhạc sỹ tên tuổi như Hoàng Bách, Nguyễn Văn Chung, Mỹ Tâm.

Đội huyền thoại CLB Borussia Dortmund tập hợp những danh thủ một thời của đội bóng hàng đầu nước Đức như Jan Koller, Roman Weidenfeller, Ibrahim Tanko, Mladen Petic, David Odonkor, Patrick Owomoyela, Karl-Heinz Riedle, Miroslav Stevic…

BTC công bố chương trình

Trận đấu này nằm trong chiến dịch mang tên “True Love” do Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, CLB Borussia Dortmund, Phòng Công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) cùng VFF phối hợp tổ chức nhằm kêu gọi quỹ ủng hộ những trẻ em mồ côi, khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

BTC kỳ vọng nhận được sự sẻ chia của toàn xã hội trong chiến dịch ý nghĩa này đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu thương của cộng đồng với những mảnh đời bất hạnh sau đại dịch năm ngoái.

Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé (100.000 đồng/vé), nguồn tài trợ, ủng hộ chiến dịch đều được báo cáo công khai sao kê 24/7 tại website và ứng dụng thiện nguyện.