Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày (19/5/2024), tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã diễn ra “Lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi”.

“Lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam thực hiện nhằm phát động mạnh mẽ phong trào hiến tặng mô, tạng, trong xã hội từ đó nhân rộng hơn ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người như một nghĩa cử cao đẹp. Lễ phát động cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã hiến tạng, gia đình người hiến tạng đã giúp phần kéo dài sự sống, lan tỏa yêu thương.

Việt Nam là nước triển khai ghép tạng muộn hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á 20 năm. Nhưng với sự nỗ lực, không ngừng tiến lên phía trước, trong năm 2022 và 2023 mỗi năm Việt Nam đã ghép tới hơn 1.000 ca ghép đa tạng: ghép gan, thận, phổi, tim… cứu sống nhiều mảnh đời.

Với nguồn lực y tế dồi dào cho đến nay nước ta đã làm chủ được nhiều kỹ thuật ghép các loại tạng với 26 cơ sở ghép tạng đạt đủ chất lượng lấy, ghép tạng. Thời gian qua liên tiếp những ca ghép đa tạng thành công thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, tinh thần ham học hỏi của đội ngũ y bác sĩ, kinh nghiệm phong phú của ngành y tế Việt Nam. Nhưng nhìn lại số lượng tạng hiến vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của người bệnh hiện nay.

Để “Lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi” được lan tỏa cũng cần sự chung tay mạnh mẽ. Với mong muốn phát huy truyền thống “Đại đoàn kết” quý báu của dân tộc, nhãn hàng Varna trở thành đơn vị tài trợ “Lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi”, góp phần nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp, phá vỡ định kiến, nâng cao tinh thần tương thân tương ái và góp phần đưa giải pháp y tế dự phòng tối ưu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Varna mong muốn rằng những hoạt động của mình sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng trên tinh thần "Lan tỏa yêu thương - Cho đi là còn mãi".

