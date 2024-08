Khảo sát của PV trên các trang web bán vé máy bay trực tuyến của các hãng ngày 14/8 cho thấy, giá vé từ Hà Nội và TPHCM đến các điểm du lịch dịp lễ 2/9 năm nay đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Đơn cử, nếu khách chọn bay ngày 31/8 (bắt đầu kỳ nghỉ) và về ngày 3/9 (kết thúc kỳ nghỉ), giá vé máy bay chặng Hà Nội đi Đà Nẵng trung bình khoảng 4,1 triệu đồng/vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí). Tuy nhiên, số lượng vé còn khá nhiều do Vietnam Arilines mới đây đã quyết định tăng tải, bổ sung thêm ghế trên các chặng nóng.

Đường bay khá "hot" khác là chặng Hà Nội đi Đà Lạt, giá mỗi vé cũng lên tới 5,2 triệu đồng (nếu khách bay muộn), còn bay giờ đẹp khách sẽ phải trả tới 6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Tương tự như vậy là chặng bay Hà Nội - Nha Trang, bay giờ đẹp giá vé lên tới 6,6 triệu đồng/vé khứ hồi. Tuy nhiên, nếu khách chấp nhận bay đi muộn và về vào sáng sớm, giá vé giảm chỉ còn 4,1 triệu đồng, tức bay giờ đẹp giá vé đắt gấp rưỡi còn bay giờ xấu khách sẽ thiệt cả một ngày nghỉ.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - Nha Trang chiều đi ngày 31/8. Ảnh: Google Flight.

Vé máy bay cũng đắt gấp đôi ngày thường là chặng từ Hà Nội đi Quy Nhơn, khi mức giá dao động từ 6,35 triệu đồng/vé.

Đáng lưu ý, từ 31/8-3/9, chặng bay Hà Nội - Phú Quốc vẫn nóng nhất khi giá vé lên tới 7,9 triệu đồng. Trong khi đó, thời điểm này không phải là mùa đẹp nhất tại đảo Ngọc. Nếu bay thẳng đi Phú Quốc, hiện chỉ còn duy nhất Vietjet khai thác 3 chuyến đi/đến mỗi ngày.

Hệ thống vé của Vietnam Airlines ghi nhận không còn chuyến bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc mà bay vòng qua Sài Gòn nên thời gian kéo dài thêm 5 tiếng trở lên. Giá vé cũng không hề rẻ, từ trên 7 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông, trên 13 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Nếu bay từ TPHCM, giá vé đi Đà Nẵng cũng tương đương, từ 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi. Tuy nhiên, chặng TPHCM - Nha Trang giá vé mềm hơn so với bay từ Hà Nội, khoảng 3,7 triệu đồng/vé.

Đặc biệt, từ Sài Gòn đi Phú Quốc giá vé máy bay rẻ chưa tới một nửa so với bay từ Hà Nội, chỉ dao động từ 2,7-3,1 triệu đồng/vé khứ hồi, tùy giờ bay. Lượng vé máy bay cũng còn rất nhiều.

Vẫn bùng nổ du lịch nước ngoài

Dịp 2/9 hàng năm vẫn được xem là dịp lễ nghỉ “vét” với các nhóm khách gia đình trước khi trẻ trở lại trường học. Do đó, thông thường, các gia đình sẽ chọn tour trọn gói, thời gian tham quan từ 3-4 ngày cho một hành trình, chi phí vừa phải.

“Nếu trước kia, từ tháng 8-11 dương lịch vốn được xem là giai đoạn thấp điểm của du lịch nội địa thì vài năm gần đây lại sôi động, khách chọn đi đông bởi dịch vụ không bị quá tải, giá tốt, khí hậu mát mẻ, cảnh sắc vào thu rất đẹp. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng lượng khách du lịch trong nước và đi nước ngoài dịp lễ 2/9 và mùa thu năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2023”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết.

Giá tour chỉ tăng nhẹ dịp lễ 2/9. Ảnh: Hoàng Hà

Giá tour dịp lễ này không biến động nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Một số tuyến, giá tăng nhẹ khoảng 2-5% do giá vé máy bay, giá khách sạn tăng. Khung giá tour trung bình được du khách lẻ đặt nhiều nhất là từ 12-15 triệu đồng/khách.

Trong nước, dòng sản phầm F&E (vé máy bay + phòng khách sạn) và tour option (tour thiết kế theo yêu cầu) tập trung vào nhu cầu nghỉ dưỡng từ trung đến cao cấp (3-5 sao), đặc biệt là các tuyến nghỉ dưỡng biển Nha Trang, Phú Yên, Huế - Đà Nẵng, Côn Đảo... hay Đà Lạt đang được du khách lựa chọn nhiều nhất.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, tỷ lệ khách đăng ký tour dịp lễ 2/9 tại công ty đến nay đã đạt hơn 70% kế hoạch, các tour còn nhận chỗ chủ yếu ở các tuyến Đông Nam Á và tour nội địa. Tỷ lệ khách đặt tour nước ngoài cao hơn, chiếm khoảng 60% (outbound), còn tour trong nước chỉ 40%.

Tại Công ty Lữ hành Vietravel, khoảng 80% số chỗ đã được đặt, chỉ còn lại 20% là các tour trong nước, các tour thị trường Đông Nam Á không cần visa hay các tour Đông Bắc Á có thời gian chuẩn bị visa chỉ từ 7 đến 10 ngày như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Hiện số lượng khách đặt tour dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay đã đạt tương đương so với cùng kỳ năm 2019.

Giá tour du lịch dịp lễ 2/9 cũng tăng nhẹ, khoảng 5-10% so với cùng kỳ năm 2023. Lý do, đại diện Vietravel cho hay là bởi lạm phát và chi phí dịch vụ tăng, khi giá cả dịch vụ vận chuyển, lưu trú và ăn uống đều tăng cao; nhu cầu du lịch tăng mạnh do kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày,...

Tuy nhiên, đó là ghi nhận ở những công ty lữ hành lớn. Đến thời điểm này, khi giá vé máy bay đã nóng lên thì tình hình tour tuyến du lịch vẫn khá trầm lắng, đặc biệt là với các tour trong nước. Theo các đơn vị lữ hành, giá vé máy bay nội địa vọt tăng là do cá nhân có nhu cầu tự đi, còn các công ty du lịch đã lên kế hoạch đặt vé máy bay từ sớm.

Một phần vì giá vé máy bay trong nước đắt đỏ, năm nay chứng kiến sự bùng nổ về các tuyến điểm du lịch nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Tài, CEO của VietSense Travel, nhận xét, nếu như trước đây các điểm đến Đông Nam Á, Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và các hành trình đường xa châu Âu, Mỹ, Úc lên ngôi thì năm nay, các tuyến du lịch Trung Quốc chiếm ưu thế, đặc biệt là các tuyến đường bộ ngắn ngày giáp biên giới như Châu Hồng Hà, Lệ Giang - Shangri La ở Vân Nam có mức giá rất rẻ đã thu hút được lượng lớn khách du lịch từ Việt Nam.

Theo đại diện Vietravel, dịp lễ 2/9, nhiều khách hàng đã chọn các tour du lịch quốc tế ngắn ngày đến các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Bali hay các tour Trung Quốc (Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang - Shangrila,... ) và các điểm đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong (Trung Quốc) với thời lượng tour từ 4-6 ngày.