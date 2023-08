Từ trái sang: Các đối tượng Trần Đình Hoạt, Trần Kim Chung, Trần Minh Tiến và Hoàng Xuân Quang

Vụ bắt cóc đầy nghi vấn

Cuối tháng 11-2020, một người đàn ông tên X.J.C., quốc tịch Trung Quốc, thời điểm đó đang sinh sống cùng vợ con tại chung cư Fivestar Garden, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đến Công an phường trình báo việc vợ anh và con trai 5 tháng tuổi bỗng nhiên… mất tích. Trong suốt 2 ngày, người này không liên lạc được với vợ mình là chị V.T.D. nên rất hoang mang, lo lắng. Nhận được tin trình báo, Công an phường Kim Giang đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo phối hợp Đội Cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ.

Từ hệ thống camera an ninh của chung cư Fivestar Garden, lực lượng Công an phát hiện những hình ảnh cuối cùng của hai mẹ con chị V.T.D. Rất rõ ràng có thể thấy, người phụ nữ này bế con trai rời khỏi tòa nhà trong trạng thái điềm tĩnh, không chút hoảng sợ. Cùng đi với chị là một nhóm người khác.

Từ thái độ của nạn nhân, có thể thấy rõ đây là một vụ mất tích bất thường. Khai thác từ chồng chị V.T.D., người đàn ông người Trung Quốc cũng chỉ biết được rằng, vợ anh làm nghề kinh doanh và có nhiều mối quan hệ xã hội. Đáng chú ý, chị V.T.D. từng chia sẻ với chồng về một khoản nợ, nhưng không nói rõ là nợ ai và nợ bao nhiêu. Từ manh mối này, Công an quận Thanh Xuân nghi vấn sự biến mất của mẹ con chị V.T.D. có liên quan tới việc vay nợ của nạn nhân.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên, anh X.J.C. và vợ kết hôn cũng chưa được bao lâu. Trong quá trình điều tra, chồng của nạn nhân bỗng nhận được cuộc gọi từ vợ, bảo anh chuyển tiền cho đối tượng lạ, cộng thêm việc chị V.T.D. rời khỏi căn hộ trong trạng thái bình thản, dấy lên nghi ngờ về một “vở kịch” được dàn dựng, hòng lấy được tiền của anh X.J.C. để đảo khoản nợ của vợ. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày tích cực lần theo dấu vết, điều tra vụ án, trinh sát phát hiện một cặp mẹ con có đặc điểm nhận dạng giống với nạn nhân tại khu chung cư Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ngay lập tức, Ban chuyên án đã triển khai các tổ công tác tiếp cận, rà soát trên 1.400 hộ dân tại khu chung cư này, nhằm tìm ra chính xác nơi ở của chị V.T.D. và con trai.

Chiều 2-12-2020, nguồn tin từ trinh sát báo về cho biết, một phụ nữ bế theo một bé trai có khả năng cao là mẹ con nạn nhân đã rời chung cư Đại Thanh, sau đó lên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner chờ sẵn cùng với một nhóm người. Kế hoạch vây bắt được Ban chuyên án triển khai rất nhanh.

Suốt quá trình theo chiếc xe ô tô nghi vấn, trinh sát liên tục báo cáo tình hình, mặt khác, phương án chặn bắt cũng được xây dựng, đảm bảo yếu tố an toàn cho cả con tin cũng như cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, bởi rất có thể, các đối tượng mang theo hung khí.

Linh cảm bị theo dõi, chiếc xe ô tô Toyota Fortuner lập tức di chuyển lòng vòng vào những tuyến đường đông đúc, từ bờ sông Kim Giang rồi tới Linh Đàm ra đường Vành đai 3. Chiếc xe đi lúc nhanh, lúc chậm như để nghe ngóng. Đến lối lên đường trên cao, đoạn ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Ban chuyên án quyết định triển khai phương án chặn bắt. Một ô tô tăng tốc, vượt lên ép, chặn đầu chiếc xe ô tô Toyota Fortuner, trinh sát điều khiển xe máy phía sau lập tức bao vây. Biết bị rơi vào vòng vây của lực lượng Công an, nhưng các đối tượng kiên quyết không chịu xuống xe.

Chung cư nơi gia đình nạn nhân sinh sống

Cố thủ bất thành, cuối cùng, lái xe cũng mở cửa. Cùng xuống xe là một phụ nữ bế theo bé trai, và không ai khác, đó chính là mẹ con chị V.T.D. May mắn, cả hai đều an toàn khiến các trinh sát và Ban chuyên án an tâm.

Danh tính của các đối tượng tham gia bắt cóc mẹ con chị V.T.D. là Trần Đình Hoạt (57 tuổi), trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Trần Kim Chung (37 tuổi), con gái của Hoạt và Trần Minh Tiến (43 tuổi), là chồng của Chung. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an lấy lời khai, 3 người trong gia đình này ngoan cố, kiên quyết không thừa nhận đã bắt cóc chị V.T.D. và con trai. Song, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoạt cùng con gái và con rể đã phải nhận tội.

Vén màn sự thật

Theo lời khai của các đối tượng, tháng 5-2020, chị V.T.D. rủ chị Trần Thị Vân Hà, trú tại tỉnh Lào Cai cùng góp vốn nhập 3 máy sản xuất khẩu trang. Đó là thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do không có tiền nên chị Hà đã rủ Hoạt góp 1 tỷ đồng để cùng làm ăn. Thỏa thuận là sau khi nhập máy về, Hoạt và chị Hà được quyền sử dụng cả 3 máy trong vòng 2 tháng và hưởng 100% lợi nhuận, bù vào số tiền góp vốn của Hoạt. Tuy nhiên, quá trình mua máy móc gặp trục trặc và thất bại. Chị V.T.D. không đảm bảo được như giao kèo trước đó nên đã đưa cho chị Hà và Hoạt 1 máy sản xuất khẩu trang đang có sẵn để hoạt động.

Đến tháng 7-2020, thấy phi vụ làm ăn không đúng như dự tính ban đầu, Hoạt muốn rút vốn và yêu cầu chị V.T.D. phải hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền này, chị V.T.D. không chi trả được liền bị Hoạt đe dọa. Sau nhiều lần yêu cầu mà đối phương vẫn khất lần, sáng 29-11-2020, Hoạt dẫn con gái và con rể đến khu chung cư Fivestar Garden tìm chị V.T.D. để giải quyết món nợ.

Quá trình nói chuyện, Hoạt gọi điện cho Hoàng Xuân Quang (38 tuổi) - đối tượng xã hội ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhờ gây sức ép lên chị V.T.D. Ngay sau đó, Quang đã chỉ đạo 3 đàn em điều khiển xe ô tô Toyota Fortuner đến chung cư Fivestar Garden. Không còn cách nào, nạn nhân buộc phải thừa nhận bản thân đã hoàn toàn tay trắng, chỉ còn duy nhất ngôi nhà ở thành phố Lào Cai.

Thế rồi, chị V.T.D. đã bế con cùng Hoạt và đồng bọn rời chung cư, mục đích của chúng là ép chị dẫn về nhà ở Lào Cai để viết giấy thế chấp căn nhà. Tuy nhiên, trên đường đi, theo bàn bạc của Hoạt và Quang, chúng chở mẹ con nạn nhân đến một khu đất ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Tại đây, các đối tượng giật bé trai trong tay chị V.T.D. rồi dìm đầu nạn nhân xuống ao 2 lần để cảnh cáo.

Để ép bằng được chị V.T.D. trả tiền, chúng bắt chị viết giấy vay nợ với nội dung chuyển khoản nợ 1 tỷ đồng từ Hoạt sang cho Quang. Ngoài ra, để tránh bị truy cứu tội bắt giữ người trái pháp luật nếu lực lượng Công an phát hiện, Quang còn yêu cầu chị V.T.D. viết rõ bản thân tự nguyện ở lại nhà của đối tượng này. Xong xuôi, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải gọi điện thoại cho người nhà chuẩn bị tiền trả nợ.

Nhận được điện thoại từ vợ, biết tin chị V.T.D. và con vẫn an toàn và đang bị bắt làm con tin, anh C. đã chuyển số tiền 28 triệu đồng nhưng bị chê ít. Chúng cũng thông báo sẽ thả mẹ con chị V.T.D. khi nào nhận đủ số tiền 1 tỷ đồng. Và trong thời gian này, mỗi tháng vợ chồng anh C. phải chấp nhận bỏ ra 8 triệu đồng để chi trả tiền thuê nhà và người giám sát mẹ con chị V.T.D. Tuy nhiên, người chồng không chấp nhận nên bị các đối tượng bắt phải thanh toán trước số tiền 100 triệu đồng.

Ô tô chở mẹ con nạn nhân

Trong lúc chờ chồng chị V.T.D. lo tiền, chúng đưa mẹ con chị về ở tạm tại khu chung cư Đại Thanh, huyện Thanh Trì. Ngày 2-12-2020, khi các đối tượng đưa con tin đi thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự chặn bắt, giải cứu thành công mẹ con chị V.T.D. Công an quận Thanh Xuân sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoạt, Tiến và Chung về hai tội danh là bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản; khởi tố đối với Quang về hành vi cướp tài sản.

Theo An ninh thủ đô