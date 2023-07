Thương hiệu xe Ý là Vespa đã chính thức bán ra thị trường Việt Nam phiên bản 2023 của mẫu GTV hay còn biết đến với tên gọi cũ là Sei Giorni.

So với giá bán của Vespa Sei Giorni 2022 (139,4 triệu đồng), Vespa GTV 2023 đắt hơn 20,4 triệu đồng khi định giá ở con số 159,8 triệu đồng. Đồng thời cũng đắt hơn đối thủ Honda SH 350i (150,99 đến 152,49 triệu đồng).

Vespa GTV 2023 với phụ kiện tuỳ chọn ốp đầu phía trước màu cam.

Vespa GTV ra mắt thế giới lần đầu vào năm 2006 và cho đến nay, phong cách cổ điển vẫn được duy trì trên mẫu xe này nhưng được hãng xe Ý nâng cấp về mặt trang bị.

Cụ thể, cụm đèn pha giờ đây hoàn toàn là đèn LED, đồng hồ kiểu dáng tròn đặc trưng nâng cấp lên dạng kỹ thuật số, và được che chắn bởi tấm chắn gió nhỏ lấy cảm hứng từ thế giới xe đua. Ở trung tâm của ốp yếm trước, thiết kế cà-vạt đặc trưng với các đường xẻ bên thể thao và viền trang trí màu cam nơi hốc gió. Mâm xe 5 chấu cũng được làm mới, sơn đen nhám với tem sọc cam nổi bật.

Yên xe đơn chỗ mang dáng dấp xe đua là đặc điểm quen thuộc trên dòng xe này. Phía sau yên phá cách với phụ kiện bọc yên rời, được thiết kế trùng với màu thân xe và có thể tháo rời.

Vespa GTV 2023 phối màu Be bóng Sabbia với Xám bóng Titanio cùng bộ tem sọc cam chéo bên hông. Các chi tiết sơn đen nhám gồm viền đèn pha thấp, cụm đèn hậu, tay dắt, gác chân, ốp ống xả, gương chiếu hậu, khung đỡ và khung bảng đồng hồ.

Xe có tuỳ chọn ốp đầu phía trước màu cam thay cho màu sơn zin của xe, mua mới từ nay đến hết tháng 9 khách sẽ được tặng phụ kiện này.

Sức mạnh của Vespa GTV 2023 đến từ động cơ 300HPE giống với bản Sei Giorni 2022, cho công suất tối đa 23,8 mã lực. So với đối thủ Honda SH 350i thì Vespa GTV 2023 có dung tích động cơ nhỏ hơn khoảng 72cc và sức mạnh ít hơn 5 mã lực. Bù lại cân nặng của GTV là 158 kg, nhẹ hơn 14 kg so với con số 172 kg của Honda SH 350i và mức tiêu hao nhiên liệu cũng thấp hơn (3.48 lít/100 km so với 3,54 lít/100km của SH 350i).

Vespa GTV 2023 trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey tương tự đối thủ Honda, cho phép người dùng khởi động bằng núm vặn mà không cần cắm chìa truyền thống.

Về tiện ích, xe dùng màn hình LCD kỹ thuật số mới cho phép hiển thị nhiều thông tin hơn về hành trình (tốc độ tối đa, tốc độ trung bình, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, trạng thái ac-quy). Thông qua hệ thống Vespa MIA kết nối xe với điện thoại thông minh, màn hình còn hiển thị tất cả thông báo cuộc gọi, tin nhắn và âm nhạc. Xe cũng được trang bị cổng USB để hỗ trợ sạc thiết bị điện tử khi cần.

Về mặt an toàn, Vespa GTV 2023 trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và chống trượt bánh ASR.

Tại Việt Nam, ngoài đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vespa GTV là Honda SH 350i, thì còn Vespa GTV 2023 còn đứng chung mâm với Kymco Xciting S350 có giá 145,5 triệu đồng và Yamaha XMAX 300 giá 129 triệu đồng.

