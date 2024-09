Theo báo cáo của UBND xã Tuân Đạo (huyện Lạc Sơn), do ảnh hưởng của bão số 3 và đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân xóm Rài sinh sống ở khu vực đồi Cây Đa Bái Rài có nguy cơ sạt lở cao.

Đáng chú ý, ngày 15/9, tại đồi Cây Đa Bái Rài, chính quyền phát hiện nhiều vết nứt lớn, sâu 1-3m, rộng khoảng 1m, chiều dài 200-300m; 1 nhà dân sống dưới chân đồi có hiện tượng bị rạn nứt toàn bộ phần móng nhà. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến 111 hộ với hơn 200 nhân khẩu tại xóm Rài.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà người dân xóm Rài, xã Tuân Đạo. Ảnh: Báo Hòa Bình

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đã nhanh chóng tới kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục.

Quá trình kiểm tra tình hình thực tế, ông Nguyễn Phi Long ghi nhận sự chủ động nắm bắt tình hình nhân dân của địa phương, kịp thời di dời các hộ dân xóm Rài đến nơi an toàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu ở các khu dân cư, nếu không có giải pháp tổng thể thì hậu quả rất nặng nề.

Ông Nguyễn Phi Long chỉ đạo huyện Lạc Sơn cần có giải pháp tổng thể quy hoạch, giải quyết căn cơ, đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân; quan tâm hỗ trợ đời sống cho người dân, tuyệt đối không để người dân quay lại chỗ ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn. Ông Long cũng yêu cầu tất cả các cấp, các ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Về giải pháp lâu dài, ông Long đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các điểm nguy cơ trượt sạt cao, trên cơ sở đó xây dựng đề án tổng thể di dân tái định cư, có giải pháp khẩn cấp đối với các khu dân cư nguy cơ đặt biệt cao. Đồng thời, UBND tỉnh cần huy động các nguồn lực hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân.

Chiều 17/9, ông Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn thông tin với VietNamNet rằng, huyện đang tập trung xử lý vết nứt xuất hiện tại xóm Rài, xã Tuân Đạo.

Theo ông Chính, vết nứt được địa phương phát hiện, ngay sau đó, huyện đã sơ tán khẩn cấp hơn 200 người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

"Hiện nay, người dân trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán an toàn đến nhà người thân, nhà văn hóa thôn và trường mầm non trên địa bàn. Huyện đang tập trung phối hợp với các đơn vị xử lý vết nứt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân", ông Hoàng Đức Chính thông tin.