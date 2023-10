Ngày 20/10, VinFast công bố chính thức nhận đặt cọc xe điện VF 6 - mẫu SUV cỡ B và cũng là sản phẩm thứ 5 trong dải xe điện của hãng có mặt trên thị trường. Theo thông tin từ hãng, những “người tiên phong” đặt cọc trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến hết 30/10/2023, đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe chính chủ trong vòng 3 tháng kể từ ngày hãng bắt đầu bàn giao VF 6 sẽ được hưởng nhiều ưu đãi mới hấp dẫn.

Sở hữu thiết kế đậm chất châu Âu, VF 6 phù hợp với nhiều gia đình hiện đại

Tăng gấp đôi giới hạn quãng đường gói thuê pin lên 3.000 km/tháng

Ưu đãi nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm là việc VinFast gia tăng quãng đường giới hạn gói thuê pin 1,8 triệu đồng/tháng cho khách hàng mua VF 6 lên gấp đôi, tới 3.000 km/tháng. Trước đó, theo thông tin của VinFast, VF 6 áp dụng gói thuê pin 1,8 triệu đồng/tháng nếu đi dưới 1.500km và với mỗi km vượt sẽ trả phí 1.200đ/km. Nếu tổng quãng đường đi 1 tháng là 3.000 km thì chi phí cho 1.500 km vượt giới hạn là 1,8 triệu đồng.

VF 6 sở hữu Lazang 19 inch lớn nhất phân khúc B và C

“Cuối tuần nào gia đình tôi cũng về quê cách Hà Nội 200km, tính ra 1 tháng tổng quãng đường về quê cả 2 chiều là 1.600km. Chưa kể hàng ngày đi làm cũng khoảng 40 km/ngày. Tổng tất tần tật cũng “xuống đường” gần 3.000 km/tháng, nếu dùng VF 6 thì tha hồ mà đi, không phải lo nghĩ”, anh Lê Anh Dũng, một người dùng tại Hà Nội cho biết.

Không chỉ có lợi đối với người dùng cá nhân như anh Lê Anh Dũng, các tài xế taxi hay những người thường xuyên phải đi chuyển liên tỉnh cũng “xuýt xoa” với gói deal sốc của VF 6. Anh Đức Hiển, một tài xế taxi công nghệ ước tính, nếu lựa chọn gói thuê pin không giới hạn số km (tức là từ 3.000 km/tháng trở lên), anh chỉ mất tiền thuê pin 3 triệu đồng/tháng mà có thể “chạy tẹt ga, quá hời”.

Miễn phí 1 năm sạc pin tại trạm sạc công cộng

Đối với những người có nhu cầu di chuyển nhiều như anh Dũng, anh Hiển, ngoài ưu đãi gói thuê pin, chính sách “miễn phí 1 năm sạc pin tại trạm sạc công cộng” của VF 6 như một “món hời thêm hời”.

Anh Hoàng Nam, một kỹ sư công nghệ, ước tính với đơn giá sạc hiện nay tại trạm sạc VinFast là 3.210 đồng/kWh, dung lượng pin VF 6 là 59,6 kW thì phí sạc đầy pin theo lý thuyết đủ dung lượng là khoảng 192.000 đồng/lần sạc. Nếu mỗi tháng di chuyển 3.000 km, anh sẽ cần sạc khoảng 7 lần cho VF 6 bản Base (mỗi lần sạc đầy đi được 399 km).

“Tổng chi phí sạc 1 tháng rơi vào khoảng 1,34 triệu đồng, tổng cả năm là hơn 16 triệu đồng. Đây chính là khoản chi phí mà người dùng VF 6 có thể tiết kiệm được trong năm đầu tiên, rất lợi, đặc biệt với người đi nhiều hay các bác tài taxi”, anh Nam cho biết.

Không những thế, so với xe xăng cùng phân khúc, khi áp dụng ưu đãi thuê pin và miễn phí sạc pin, mức chi phí năng lượng của VF 6 rẻ hơn hẳn so với chi phí đổ xăng của các mẫu SUV hạng B, C.

VF 6 phiên bản màu hồng được chị em đặc biệt yêu mến vào ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhiều chuyên gia ô tô cũng đánh giá, chính sách ưu đãi độc đáo này của VinFast đã đánh trúng vào tâm lý nhiều người mua ở phân khúc xe hạng B, phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng từ lái xe dịch vụ, di chuyển liên tỉnh hay đi lại hàng ngày.

Ưu đãi 20 triệu đồng, tối ưu chi phí lăn bánh

Theo thông tin mà VinFast công bố, VF 6 phiên bản Base sẽ có mức giá bán tại Việt Nam là 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin). Mức giá tương ứng với bản Plus là 765 triệu đồng và 855 triệu đồng. So với những mẫu xe hạng B, C hiện nay trên thị trường, mức giá VF 6 thuộc tầm trung, nhưng nếu đặt cọc mua xe trong khoảng thời gian vàng dành cho “người tiên phong”, khách hàng còn được ưu đãi 20 triệu đồng, giúp tối ưu chi phí lăn bánh.

Để một chiếc xe điện VF 6 lăn bánh, ngoài ưu đãi 20 triệu đồng trừ vào giá bán, người dùng còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành. Như vậy, giá lăn bánh VF 6 (bao gồm các chi phí đăng ký khác) ước tính khoảng hơn 677 triệu đồng, chỉ chênh hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng chính là ưu điểm nổi bật khi mua xe điện nói chung.

Nét mềm mại, tinh tế và thanh lịch của VF 6 rất hợp với phụ nữ yêu thời trang

Ngoài những ưu đãi mới kể trên, người dùng VF 6 cũng sẽ được áp dụng chính sách hậu mãi như bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km: bảo hành pin 8 năm, không giới hạn số km; dịch vụ Cứu hộ 24/7; dịch vụ Sửa chữa lưu động (Mobile Service); dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging)... Ngoài ra, nếu trong quá trình sử dụng gặp các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất cũng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của VinFast.

VF 6 có thiết kế thời thượng, thanh lịch và hiện đại mang hơi hướng châu Âu. Kích thước xe nhỏ gọn nhưng chiều dài cơ sở lớn nên không gian cabin rộng rãi, lý tưởng cho các gia đình hiện đại hay những người thường phải đi công tác xa, mang nhiều hành lý.

VinFast VF 6 còn vượt trội về trang bị, công nghệ an toàn và tính năng thông minh. Những người lựa chọn phiên bản Plus còn được cập nhật phần mềm từ xa miễn phí, bổ sung nhiều tính năng nổi bật cho hệ thống ADAS vào đầu năm 2024, theo kế hoạch của hãng.

VinFast cũng cho biết sẽ bắt đầu bàn giao VF 6 từ cuối năm 2023. Hiện tại, VinFast đang nhận đăng ký lái thử ở một số địa điểm tại Hà Nội và TP.HCM từ 20-22/10/2023 (chi tiết tại: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official) để người dùng được trải nghiệm thực tế trước khi quyết định xuống tiền sở hữu xe.

Thế Định