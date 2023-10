Mặc dù có giá tầm trung, VF 6 lại sở hữu vẻ đẹp thời thượng, thanh lịch và hiện đại, đậm nét châu Âu với dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng của VinFast, "cặp đối lập" nẹp crom phóng khoáng chạy dọc suốt thân xe, cùng la-zăng hợp kim kích thước 19 inch lớn nhất cả hai phân khúc B và C.

VF 6 có kích thước các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm), chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm cùng lợi thế của xe điện giúp mang đến không gian nội thất tối ưu tương đương những mẫu xe thuộc phân khúc C, đặc biệt lý tưởng cho các gia đình hiện đại.

Cả hai phiên bản của VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kW với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km cho bản Base và 381 km cho bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP) sau một lần sạc đầy. Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô-men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, cho cảm giác lái hứng khởi, dễ dàng đáp ứng nhu cầu di chuyển của mọi khách hàng và đặc biệt tiết kiệm chi phí. Ước tính, mức chi phí trên mỗi km di chuyển của VF 6 có thể chỉ 480 đồng, thấp hơn khoảng 3-5 lần so với các mẫu xe xăng ở phân khúc B và C.

Với đặc trưng của xe ô tô điện, VinFast VF 6 vượt trội so với các đối thủ ở cả phân khúc B và C về các trang bị, công nghệ an toàn và tính năng thông minh; như trợ lý ảo VinFast, có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hỗ trợ điều khiển xe, hỏi - đáp, kể chuyện tiếu lâm…