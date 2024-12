Chấm đỏ đại diện cho những nơi bị Israel đánh bom. Ảnh: BBC

Trang Politico và Sky News dẫn các nguồn tin an ninh Syria cho biết, máy bay của Israel đã ném bom ít nhất 3 căn cứ không quân lớn của Syria, nơi chứa hàng chục máy bay và trực thăng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng xác nhận, tối 9/12, các tàu của nước này đã nhắm vào hạm đội hải quân của Syria tại các cảng ở Al Baydar và Latakia, nơi có 15 tàu đang đậu. Theo IDF, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện hơn 350 cuộc không kích vào các mục tiêu trên khắp Syria trong khi bộ binh đã tiến vào vùng đệm phi quân sự giữa Syria và Cao nguyên Golan mà nước này đang chiếm đóng.

Trước đó, một cơ quan giám sát nhân quyền của người Syria tại Anh cho biết, kể từ khi Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ vào cuối tuần trước, IDF đã thực hiện hơn 310 cuộc không kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Isreael Katz nói, IDF muốn phá hủy các năng lực chiến lược có thể đe dọa nhà nước Israel. Quan chức này cho biết thêm, việc phá hủy hạm đội tàu của Syria là một thành công rực rỡ.

Theo IDF, một loạt mục tiêu ở Syria đã bị lực lượng nước này nhắm tới, gồm cả sân bay, xe quân sự, vũ khí chống máy bay và các cơ sở sản xuất vũ khí tại thủ đô Damascus cũng như tại Homs, Tartus và Palmyra. Ngoài ra, các kho vũ khí, đạn dược và tên lửa biển đối biển cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công.

Israel tuyên bố, việc tấn công như vậy nhằm ngăn các loại vũ khí và thiết bị rơi vào tay lực lượng cực đoan.

IDF cũng xác nhận quân đội Israel đã tiến vào lãnh thổ Syria song bác bỏ thông tin xe tăng Israel đã áp sát thủ đô Damascus. Ai Cập, Qatar và Ảrập Xêút đã lên án việc Israel tiến quân vào Syria sau khi có tin quân đội Israel đã chiếm các vị trí ngoài vùng đệm ở Cao nguyên Golan.

Israel tuyên bố sẽ tiếp tục không kích Syria song cam kết với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc nước này không can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria. Tel Aviv khẳng định chỉ thực hiện các biện pháp tạm thời và giới hạn để bảo vệ an ninh của mình.